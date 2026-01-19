Sheinbaum explica las razones por las que un avión militar de Estados Unidos llegó a México

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, explicó las razones por las que un avión militar estadounidense aterrizó en territorio mexicano, en momentos en los que Washington presiona para que los soldados estadounidenses combatan a los carteles de la droga.

Según dijo este lunes Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina, el propósito de la aeronave en México fue el traslado de funcionarios mexicanos a una capacitación y resaltó que ninguna legión de militares arribó al país.

"No venían tropas de Estados Unidos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación (...). No es algo excepcional sino que se había acordado", dijo la mandataria.

Y puntualizó que al avión "subieron servidores públicos" con el objetivo de arribar a Estados Unidos para capacitarse.

Las explicaciones de Sheinbaum se conocen luego de que el fin de semana un grupo de legisladores de oposición cuestionó la presencia de un avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca, una ciudad cercana a la capital.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la ley en México, el Senado es el que debe autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras en el país.

Sheinbaum añadió durante su intervención que "la Secretaría de la Defensa Nacional" fue quien autorizó el ingreso de la aeronave.

El senador opositor Clemente Castañeda, perteneciente al Movimiento Ciudadano, instó al Gobierno Nacional a rendir explicaciones si la presencia de la aeronave correspondía a una solicitud que hizo Sheinbaum el 17 de diciembre para que militares de Estados Unidos llegarán a capacitar a similares mexicanos.

"El Senado de la República no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional", apuntó Castañeda.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a México para que frene el ingreso de drogas a territorio estadounidense a través de la frontera. Incluso, el mandatario republicano sugirió el ingreso de sus militares para combatir a los carteles.

Para el 8 de enero, Trump advirtió que iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles narcotraficantes de México luego de ejecutar ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

La semana pasada, la autoridad aérea de Estados Unidos alertó sobre "actividad militar" en el espacio aéreo de varias regiones, especialmente cerca de México y de algunos países de América Central y del Sur, por lo que instó a extremar medidas de precaución.