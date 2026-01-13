El cantante mexicano Alejandro Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia

El pasado 10 de enero de 2026, el cantante mexicano Alejandro Fernández encendió las alarmas entre sus fans tras anunciar que había sido hospitalizado y sometido a una cirugía con carácter de urgencia.

Aunque aseguró encontrarse estable y en proceso de recuperación, miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo y cariño, deseándole un pronto regreso a los escenarios.

‘El Potrillo’, como le apodan, no ofreció mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre el tiempo que tomará su recuperación.

No obstante, el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ aprovechó para tranquilizar a su público y agradecer las muestras de afecto recibidas.

“Hola a todos, quería contarles que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió perfecto y ya estoy recuperándome. Gracias por tanto cariño, los quiero mucho”, escribió el artista en sus historias de Instagram.

Además del mensaje, Fernández compartió una fotografía desde el hospital, donde aparece en plena recuperación mientras disfruta de un partido de fútbol americano.

Algunos medios de comunicación mexicanos especializados en la fuente de entretenimiento indicaron que Fernández fue intervenido por padecer apendicitis.

¿De qué se trata esta enfermedad?

Es la inflamación del apéndice, una pequeña bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del abdomen.

Es considerada una urgencia médica porque, si no se trata a tiempo, el apéndice puede romperse (perforarse) y causar una infección grave en todo el abdomen llamada peritonitis.

Según los médicos, generalmente la apendicitis comienza con un dolor repentino alrededor del ombligo que luego se desplaza hacia la parte inferior derecha del vientre.

En cuanto al tratamiento, los profesionales de la salud acotan que en la mayoría de los casos, la solución es una cirugía llamada apendicectomía para extraer el órgano.