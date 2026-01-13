NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Alejandro Fernández

El cantante mexicano Alejandro Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Alejandro Fernández, cantante mexicano - Foto: EFE
El intérprete de 'No se olvidar' compartió una fotografía desde un centro asistencial.

El pasado 10 de enero de 2026, el cantante mexicano Alejandro Fernández encendió las alarmas entre sus fans tras anunciar que había sido hospitalizado y sometido a una cirugía con carácter de urgencia.

Aunque aseguró encontrarse estable y en proceso de recuperación, miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo y cariño, deseándole un pronto regreso a los escenarios.

‘El Potrillo’, como le apodan, no ofreció mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre el tiempo que tomará su recuperación.

No obstante, el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ aprovechó para tranquilizar a su público y agradecer las muestras de afecto recibidas.

“Hola a todos, quería contarles que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió perfecto y ya estoy recuperándome. Gracias por tanto cariño, los quiero mucho”, escribió el artista en sus historias de Instagram.

Además del mensaje, Fernández compartió una fotografía desde el hospital, donde aparece en plena recuperación mientras disfruta de un partido de fútbol americano.

Algunos medios de comunicación mexicanos especializados en la fuente de entretenimiento indicaron que Fernández fue intervenido por padecer apendicitis.

¿De qué se trata esta enfermedad?

Es la inflamación del apéndice, una pequeña bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del abdomen.

Es considerada una urgencia médica porque, si no se trata a tiempo, el apéndice puede romperse (perforarse) y causar una infección grave en todo el abdomen llamada peritonitis.

Según los médicos, generalmente la apendicitis comienza con un dolor repentino alrededor del ombligo que luego se desplaza hacia la parte inferior derecha del vientre.

En cuanto al tratamiento, los profesionales de la salud acotan que en la mayoría de los casos, la solución es una cirugía llamada apendicectomía para extraer el órgano.

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Will Smith | Foto: EFE
Will Smith

Will Smith fue demandado por acoso sexual y despido injustificado por un violinista que trabajó en su reciente gira “Based on a True Story”

J Balvin - Foto AFP
J Balvin

J Balvin anunció que 'Ciudad Primavera' se convierte oficialmente en gira: estas son las nuevas fechas y ciudades anunciadas

Imagen del ‘Caballo de Troya’ y Matt Damon-Foto: Canva IA / EFE
La Odisea

Así es el tráiler oficial de ‘La Odisea’, la épica película del mismo director de ‘Oppenheimer’ que fue filmada en su totalidad en cámaras IMAX

Presos políticos - Foto de referencia de EFE
Venezuela

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Will Smith | Foto: EFE
Will Smith

Will Smith fue demandado por acoso sexual y despido injustificado por un violinista que trabajó en su reciente gira “Based on a True Story”

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Nicolás Maduro, líder de la dictadura en Venezuela / FOTO: EFE
Régimen de Maduro

“Una vez caiga Maduro veremos qué pasa en Cuba y seguramente caerá Ortega Murillo”: Héctor Schamis

Camiseta de Chapecoense en Homenaje a Atlético Nacional - Foto captura: X @ChapecoenseReal
Atlético Nacional

"En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió": así rinde homenaje Chapecoense a Atlético Nacional a 10 años de tragedia que enlutó al fútbol

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: AFP
Cuba

Miguel Díaz-Canel no esconde su nerviosismo ante el despliegue militar de EE. UU. frente a Venezuela: "Hay un propósito peligroso imperial, hegemónico y criminal"

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

