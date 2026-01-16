NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Red social X caída: miles de usuarios reportan fallas y problemas para acceder a la aplicación

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Red social x | Foto: AFP
Red social x | Foto: AFP
La versión que más problema ha presentado ha sido la de escritoria, en la que los internautas afirman que la página no carga, no se visualizan algunos post o las publicaciones que ven son de hace varias horas atrás.

Este viernes usuarios en todo el mundo reportan interrupciones en la red social x, anteriormente conocida como Twitter.

Según confirmó la plataforma Downdetector, los problemas con la red social iniciaron el jueves 15 de enero en horas de la noche y desde entonces los usuarios han experimentado varios problemas para acceder a la aplicación.

La versión que más problema ha presentado ha sido la de escritoria, en la que los internautas afirman que la página no carga, no se visualizan algunos post o las publicaciones que ven son de hace varias horas atrás.

o

De acuerdo con Downdetector alrededor del 68% de los usuarios han reportado problemas o fallos con la conexión del servidor de la red social del magnate Elon Musk.

Mientras que el 25% de los reportes corresponden es inconvenientes en la aplicación como tal y el 8% es de las dificultades para poder ingresar a la versión web.

