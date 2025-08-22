“El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”: personero distrital de Cali sobre la ola de violencia en el país

Colombia ha enfrentado una ola de violencia en las últimas 24 horas que han sacudido a varias partes del país.

Valle del Cauca, Antioquia y Caquetá son los departamentos colombianos que han visto atentados que dejan como saldo un total de 20 muertos.

Para hablar sobre este tema, Gerardo Mendoza, personero distrital de Cali, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

VEA TAMBIÉN "Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS o

El personero distrital afirmó que: “Cali está lastimada, está herida, pero no derrotada. La ciudad no puede estar derrotada porque estamos las instituciones respaldando a la sociedad”.

“El suroccidente es un territorio golpeado por eso de intervención con Ministerio Público manifestando que el suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”, añadió.

Mendoza señaló que Cali es una de las ciudades más importantes del suroccidente colombiano y por eso en la medida que impactan a Cali “no están impactando solo a Cali sino a toda Colombia”.

“La solidaridad tiene que notarse de todo el país. Todo el país que volcar en arropar en solidaridad y estar unidos por esta región que tanto necesita de la justicia y sobre todo que se esclarezcan los hechos y se determinen los responsables”, aseveró.