"El Perú se respeta": Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El Congreso de Perú aprobó una resolución para declarar "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su "inaceptable injerencia en asuntos internos" del país.

Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, anunció que la Moción del Orden del Día 19057 fue aprobada este jueves 6 de noviembre.

"¡El Perú se respeta! El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú", precisó la corporación.

La moción, que fue impulsada por los congresistas Ernesto Bustamante (FP), Alejandro Aguinaga (FP), María del Carmen Alva (FP), Roselli Amuruz (AP), José Cueto (HyD), Gladys Echaíz(HyD), Nelcy Heidinger (APP) y Milagros Jáuregui (RP), fue aprobada con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones.

La determinación se conoce días después de que México decidiera otorgar asilo político a la exjefa de gabinete, Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.

La situación llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con país azteca el lunes.