"Lo que viene en adelante es la libertad total de Venezuela": José Amalio Graterol analiza las palabras de Machado tras reunión con Trump

Este jueves 15 de enero se llevó a cabo el encuentro de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, en la Casa Blanca.

Machado y Trump sostuvieron una reunión privada tras doce días de la captura de la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

En entrevista con NTN24, el secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, José Amalio Graterol, analizó el significado del encuentro entre el mandatario estadounidense y la líder democrática venezolana.

“Escuchar que María Corina dijo que el presidente Trump es nuestro aliado para la libertad total de Venezuela tiene un significado muy grande, muy fuerte para todos los venezolanos. Este proceso empezó y no hay vuelta atrás. Lo que viene en adelante es la libertad total de Venezuela”, señaló.

Por otro lado, Graterol indicó que el mensaje de Machado tras la reunión con Trump da a entender que “la libertad absoluta significa que no estarán los criminales que han hecho daño al país”.

“Que la líder fundamental de todo este proceso de liberación en Venezuela le diga al país y al mundo que podemos contar con el presidente Trump para la libertad total de Venezuela es un mensaje muy claro”, comentó.