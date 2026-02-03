"El trabajo ya comenzó": encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela dijo que empezará a "ejecutar el plan de tres fases" en el país

Tras reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas, la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura F. Dogu, divulgó un video mediante las redes sociales en el que aseguró que “el trabajo ya comenzó” en el país latinoamericano.

El audiovisual, compartido a través de la cuenta oficial en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, recopila varias imágenes de la diplomática en territorio venezolano adelantando tareas.

“El presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países, como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, comentó en el video.

Dogu argumentó que para lograr dicho objetivo su equipo y ella “van a trabajar de la mano con los venezolanos, representantes en una variedad de sectores y perspectivas”.

“Vamos a ejecutar el plan de tres fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad; segundo, la recuperación de la economía para beneficio de todos los venezolanos; tercero, la transición para una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, añadió.

Finalizó su mensaje diciendo que el presidente Donald Trump ha tomado decisiones y ahora las está implementando, como la apertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días, que se convierten “en pasos claves para fortalecer la recuperación económica”.

“Nuestra presencia hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar”, concluyó.

El lunes, Dogu se reunió con Delcy Rodriguez, encargada del régimen chavista, así como su hermano, Jorge Rodríguez, con el fin de implementar “las tres fases que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela”.

La diplomática estadounidense, quien en el pasado se desempeñó como embajadora de Honduras y Nicaragua, llegó a Caracas el sábado, en un momento en que la Administración Trump busca reabrir la embajada por primera vez en casi siete años y luego de la captura de Nicolás Maduro durante una operación el 3 de enero.