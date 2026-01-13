Servicio Aéreo de Boyacá se pronuncia sobre accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez: "No existió un control operacional en el aeropuerto"

Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (Aeroboyacá), se pronunció sobre el accidente ocurrido el sábado 10 de enero en Boyacá, en el que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez junto a varios miembros de su equipo de trabajo.

En su declaración, Navia se refirió a la investigación que se lleva a cabo, el uso de tecnología en cabina, la responsabilidad del piloto y el funcionamiento de sensores del motor.

“No existió un control operacional en el aeropuerto de Paipa. La responsabilidad en una comunidad aeronáutica es de todos”, indicó.

“Estamos en la actitud de hacer que la operación de Paipa sea responsable, vigilada y controlada; pero esto ha sido omitido (…) No se preocupan por el control, la certificación y cómo se opera un aeropuerto en el altiplano cundiboyacense”, afirmó.

Respecto al supuesto uso del celular de un piloto durante el inicio del desplazamiento del avión, Navia aseguró que "revisar el celular antes del vuelo es completamente normal" en la aviación.

Explicó que los pilotos utilizan aplicaciones especializadas como ForeFlight, que permiten acceder a información meteorológica y datos de pista.

“Seguramente el colega estaba revisando alguna de estas herramientas de actualización técnica”, expresó.

La avioneta, que partía desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido. "La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.