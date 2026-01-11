NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
Presos políticos

Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia de Edison Torres tras inicio de excarcelaciones en Venezuela

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
La organización informó que Torres Fernández falleció el pasado 10 de enero de 2026 en la “PNB Zona 7, 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones”.

El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, en medio de las excarcelaciones que se han dado desde el jueves pasado en Venezuela.

“Edison José Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio. Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado”, indicó el Comité.

La organización mencionó que a Torres, de manera extraoficial, “se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir”.

“Hasta este momento, no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia. Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”, precisó el Comité.

La organización exigió una investigación “inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos”.

“No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas”, remarcó.

El régimen venezolano anunció el jueves que se iban a presentar excarcelaciones de presos políticos en medio de la transición tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

Hasta horas de la mañana de este domingo, varias organizaciones incluida Foro Penal habían confirmado la excarcelación de apenas 17 personas entre las que se encuentra la activista Rocío San Miguel.

