Iglesia venezolana pide "medidas de gracia" para los presos políticos ante la canonización de JGH y la madre Rendiles

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), emitió una carta este martes en la que pide al régimen de Nicolás Maduro dictar "medidas de gracia" que le den la libertad a los más de 800 presos políticos que hay en el país, a propósito de la canonización de los dos primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

VEA TAMBIÉN Piden que el papa León XIV interceda en la liberación de todos los presos políticos en Venezuela antes de la canonización de José Gregorio Hernández o

"La canonización constituye también una (...) ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas", dijo la iglesia católica.

El pronunciamiento surgió un día después de la reunión que sostuvieron las autoridades eclesiásticas con el jefe negociador del chavismo y también presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Para los obispos venezolanos, la liberación de los presos políticos "favorecería la tranquilidad y armonía no sólo de las familias y allegados de esas personas, sino de la sociedad entera".

Familiares, activistas, onegés y la líder opositora María Corina Machado han pedido al papa León XIV interceder para lograr celebrar la canonización sin presos políticos, ceremonia que tendrá lugar el próximo 19 de octubre en el Vaticano.

VEA TAMBIÉN Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos o

"Pedimos al Santo Padre que interceda para que ningún venezolano viva esta fecha histórica tras barrotes injustos", expresa la carta enviada al Sumo Pontífice.

En medio de tenciones entre el chavismo y el gobierno de Donald Trump por el despliegue de buques de guerra en el Caribe, además de las acusaciones contra Maduro de liderar un cartel de narcotráfico, en Venezuela se ha intensificado la represión, desapariciones, persecución y arrestos contra opositores y activistas.

El último balance de la ONG Foro Penal señala 838 presos políticos en el país, entre ellos 90 con doble nacionalidad o extranjeros.