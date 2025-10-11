"Ella va a ir a Oslo a recibirlo con gran orgullo”: Óscar Arias, expresidente de Costa Rica premiado con el Nobel de Paz, se mostró confiado en que María Corina Machado recibirá el galardón personalmente

Siguen las reacciones luego de que este viernes la líder política María Corina Machado fuera galardonada con el premio Nobel de Paz por su incansable lucha para recuperar la democracia en Venezuela.

Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y ganador del premio Nobel de Paz, celebra en La Tarde de NTN24 el reconocimiento otorgado a María Corina Machado y confía en el fin del régimen de Nicolás Maduro.

“Ella ha luchado por la libertad, por la democracia, por la justicia y por devolverle al pueblo venezolano, que ha sufrido tanto en estos 26 años de dictadura”, indicó Arias.

VEA TAMBIÉN "Estamos activados": régimen de Maduro continúa organizando nuevos ejercicios militares tras Nobel de la Paz a María Corina Machado o

“Ella no optó por el silencio, optó por levantar su voz, una voz fuerte, vigorosa, valiente, para aclamar junto al pueblo de Venezuela de que la dictadura debe quedar atrás. Y yo creo que ella es una de las heroínas modernas del mundo por tener esa valentía y optar no por el silencio o la neutralidad y ver con pasividad lo que acontece en su país, sino con su liderazgo levantar la voz para luchar a la par de don Edmundo González”, agregó.

El exmandatario sostuvo que el premio otorgado a María Corina Machado “es un catalizador para que la lucha que ella ha emprendido a la par de muchos otros venezolanos rinda sus frutos y muy pronto quede atrás la dictadura de 26 años”.

A su vez, Arias indicó que María Corina irá a recibir el galardón otorgado en Oslo, Noruega, el próximo 10 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente se entrega dicho reconocimiento.

VEA TAMBIÉN Homenaje a María Corina Machado tras recibir Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en Venezuela o

“Ella va a ir a Oslo a recibirlo con gran orgullo, como lo hemos recibido todos los que hemos sido galardonados”, señaló el exmandatario costarricense.

Por último, se mostró confiado en que el fin del régimen de Nicolás Maduro llegará pronto.

“La salida vendrá de la desintegración, de los disidentes que van a ir apareciendo con el tiempo y queremos que sea lo más pronto posible para que no tenga que continuar el éxodo de venezolanos en el exterior”, expresó.