"Estamos activados": régimen de Maduro continúa organizando nuevos ejercicios militares tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, organizó nuevos ejercicios el sábado frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, un día después de anunciarse el premio Nobel de la Paz para la líder opositora María Corina Machado, quien habló con Donald Trump.

Maduro, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el Nobel, denuncia el "asedio" de la administración de Trump. Mientras que Washington atribuye el uso de su "poderío militar" a la lucha contra los carteles de la droga en la región, incluido el Cartel de los Soles que la Casa Blanca asegura es encabezado por Maduro.

"Estamos activados desde las 00:00 horas en las zonas de defensa integral Anzoátegui, Monagas y Bolívar, un corredor vital del país que va desde el mar Caribe hasta el Orinoco y hasta el sur de la frontera con Brasil", publicó Maduro el sábado en Telegram y afirmó además que Venezuela tiene "derecho a la paz" en medio de una "escalada militar" de Estados Unidos.

El mensaje de Maduro se da luego de que el régimen denunciara ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos prevé en el "muy corto plazo ejecutar un ataque armado contra Venezuela".

Machado, por su parte, apoya las maniobras militares estadounidenses y dedicó el Nobel "al pueblo sufriente de Venezuela" y al presidente Trump.

Trump conversó con Machado horas después de que su gobierno dijera que el comité del Nobel "demostró que antepone la política a la paz" al no otorgarle el premio al líder republicano. La opositora venezolana le dijo a Trump que "merecía" el Nobel, según contó el mismo mandatario estadounidense a la prensa en la Casa Blanca.

"La persona que realmente ganó el Premio Nobel me llamó hoy y dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo merecías'", dijo Trump. "He estado ayudando a Machado en su camino", señaló. "Venezuela necesita mucha ayuda, la situación es muy complicada", añadió.

Trump ha insistido en que "merece" el Nobel por su papel en la resolución de ocho guerras, incluida la de Gaza.

Machado fue premiada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

El régimen venezolano, en tanto, la acusa de presuntos planes violentos para derrocar a Maduro.

La líder opositora, cabe recordar, denunció fraude en las elecciones celebradas en 2024 al reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, con lo que varios sectores de la comunidad internacional estuvieron de acuerdo.