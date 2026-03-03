Israel y Estados Unidos revelan impactantes imágenes de ataques sobre lanzadores de misiles y drones del régimen iraní

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y El Comando Central de Estados Unidos informaron este martes que atacaron docenas de bases de lanzamiento del régimen de Irán y confirmaron que ha inutilizado 300 lanzadores de misiles en “Irán” así como drones.

Las FDI expusieron mediante unas imágenes compartidas en redes sociales los puntos que fueron atacados en el territorio iraní.

VEA TAMBIÉN Embajada de Estados Unidos advierte sobre una "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en Arabia Saudita o

“Las FDI revelan: la Fuerza Aérea atacó docenas de bases de lanzamiento e inutilizó unos 300 lanzadores de misiles. Desde el inicio de la campaña, la Fuerza Aérea ha lanzado 4.000 municiones en todo Irán”, informaron las FDI.

Mencionaron además que cientos de aviones de combate y aeronaves han estado atacando simultáneamente cientos de objetivos en Irán y Líbano durante las últimas 24 horas.

“Como parte del esfuerzo ofensivo, la Fuerza Aérea continúa lanzando oleadas continuas de ataques contra los conjuntos de misiles balísticos y los sistemas de defensa del régimen iraní”, precisó.

A su vez, expresó que la Fuerza Aérea Israelí (IAF) ha retirado del servicio aproximadamente 300 lanzamisiles. “Esto es resultado de más de 1600 misiones de ataque y un esfuerzo sistemático y constante para localizar lanzamisiles y depósitos de misiles y reducir el fuego hacia la retaguardia israelí”, mencionó.

El Comando Central, por su parte, divulgó un video de un ataque sobre territorio iraní acompañado del mensaje: “Los drones asesinos del régimen iraní han sido una amenaza en Oriente Medio durante años. Estos drones ya no representan un riesgo tolerable”.

Estados Unidos atacó el sábado pasado, junto a Israel, objetivos del régimen iraní. El presidente Donald Trump afirmó que los ataques son de “gran envergadura” y que buscan “reducir a nada” la marina iraní.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA. Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación. "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra bases de Estados Unidos en la región.