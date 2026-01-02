Superan por primera vez a Tesla de Elon Musk en ventas anuales con cifra récord

Tesla comunicó este viernes ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante chino BYD.

La compañía estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, registró 418.227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales a alrededor de 1,64 millones de vehículos eléctricos.

BYD, por su parte, informó el jueves haber vendido un récord de 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

Conocida como "Biyadi" en chino, o por lo que representan sus siglas en inglés "Build Your Dreams" (Construye tus sueños), BYD fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías.

Este gigante del sector automotor llegó a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de "nueva energía", término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables (PHEV).

BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, pues los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

A pesar de que, como otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, ha debido enfrentar elevados aranceles en Estados Unidos, la compañía está creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

En 2024 Tesla había superado a BYD por un estrecho margen en venta de vehículos eléctricos: 1,79 millones contra 1,76 millones.

Pese a haber sido desplazada del liderazgo del sector por su rival china, las acciones de Tesla subieron este viernes en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.