Jueves, 02 de octubre de 2025
Elon Musk

Elon Musk le declara la guerra a Netflix y las acciones de la plataforma caen tras sus críticas

octubre 2, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Musk contra Netflix | Foto EFE
El magnate tecnológico instó a cancelar suscripciones de Netflix, acusando a la plataforma de promover una “agenda transgénero”.

El empresario Elon Musk abrió un nuevo frente de polémica, esta vez contra la plataforma de streaming Netflix. El dueño de Tesla y SpaceX pidió a sus seguidores cancelar sus suscripciones y lanzó más de 20 publicaciones en su cuenta de X criticando directamente a la compañía.

“Date de baja de Netflix por la salud de tus hijos”, escribió Musk en respuesta a un mensaje de DogeDesigner, usuario que acusaba al gigante del entretenimiento de promover una supuesta “agenda transgénero”.

Con más de 226 millones de seguidores, la influencia del magnate no tardó en tener repercusiones. En redes sociales, usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla cancelando sus cuentas de Netflix.

Ante la polémica, las acciones de la compañía cayeron un 2,3% el miércoles y otro 3% el jueves, según reportes de medios financieros.

El origen de la disputa se centra en la serie animada “Dead End: Paranormal Park”, conocida en español como “1 punto muerto: Un parque paranormal”.

Musk asegura que esta producción “impulsa la ideología trans”.

La postura del empresario se conecta con su propia experiencia personal. En 2022, su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, se declaró públicamente transgénero y cambió su identidad de género, distanciándose de su padre.

Finalmente, Musk reiteró que seguirá promoviendo lo que él llama una lucha contra el presunto “adoctrinamiento” de niños y adolescentes por parte de algunos sectores de la comunidad LGBTIQ+.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

