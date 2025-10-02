Elon Musk le declara la guerra a Netflix y las acciones de la plataforma caen tras sus críticas

El empresario Elon Musk abrió un nuevo frente de polémica, esta vez contra la plataforma de streaming Netflix. El dueño de Tesla y SpaceX pidió a sus seguidores cancelar sus suscripciones y lanzó más de 20 publicaciones en su cuenta de X criticando directamente a la compañía.

“Date de baja de Netflix por la salud de tus hijos”, escribió Musk en respuesta a un mensaje de DogeDesigner, usuario que acusaba al gigante del entretenimiento de promover una supuesta “agenda transgénero”.

Con más de 226 millones de seguidores, la influencia del magnate no tardó en tener repercusiones. En redes sociales, usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla cancelando sus cuentas de Netflix.

Ante la polémica, las acciones de la compañía cayeron un 2,3% el miércoles y otro 3% el jueves, según reportes de medios financieros.

El origen de la disputa se centra en la serie animada “Dead End: Paranormal Park”, conocida en español como “1 punto muerto: Un parque paranormal”.

Musk asegura que esta producción “impulsa la ideología trans”.

La postura del empresario se conecta con su propia experiencia personal. En 2022, su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, se declaró públicamente transgénero y cambió su identidad de género, distanciándose de su padre.

Finalmente, Musk reiteró que seguirá promoviendo lo que él llama una lucha contra el presunto “adoctrinamiento” de niños y adolescentes por parte de algunos sectores de la comunidad LGBTIQ+.