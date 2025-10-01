Estas fueron las ciudades colombianas que se destacaron como la mejores de Sudamérica en prestigiosos premios

La ceremonia de los World Travel Awards 2025, se celebró en el hotel AVA Resort de Cancún, México. Desde 1993, este evento reconoce la excelencia en todos los sectores de la industria turística a nivel mundial.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años o

En esta edición, Colombia brilló con tres importantes galardones, que refuerzan el valor de su diversidad cultural y natural, así como su potencial para atraer a distintos tipos de viajeros.

El país vive además un momento positivo en cifras: entre enero y julio de 2025 recibió más de 2,7 millones de turistas internacionales, mientras que su movilidad aérea superó los 32 millones de pasajeros.

Categorías en las que se destacó el país:

Mejor destino de luna de miel en Sudamérica 2025

Por séptima vez, Cartagena de Indias fue reconocida como el destino “Líder de Luna de Miel en Sudamérica”. La ciudad amurallada se ha consolidado como uno de los lugares más románticos del continente, con un impacto económico significativo: el 44% de las bodas destino en Colombia se realizan en Cartagena, beneficiando a la hotelería, la gastronomía y a diversos sectores vinculados al turismo de lujo.

Mejor destino regional de Sudamérica 2025

El departamento de Boyacá superó a competidores como Araucanía (Chile), Canelones (Uruguay), Mendoza (Argentina) y Minas Gerais (Brasil), para quedarse con el reconocimiento al “Mejor Destino Regional de Sudamérica”.

La combinación de su gastronomía típica como el cocido boyacense, el cuchuco y la mazamorra y la belleza de pueblos emblemáticos como Villa de Leyva, Tibasosa y Ráquira, lo posicionaron como un atractivo único en la región.

Mejor destino turístico juvenil de Sudamérica 2025

Colombia también fue reconocida como el principal destino para jóvenes de entre 21 y 30 años, un grupo que busca experiencias diversas de cultura, naturaleza y aventura.

VEA TAMBIÉN Superluna de octubre: fecha, hora y cómo verla en su punto más brillante o

El país ha sabido responder a estas expectativas con una amplia oferta que combina modernidad y tradición, desde sus playas caribeñas hasta la riqueza de sus paisajes andinos y amazónicos.