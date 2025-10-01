NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Colombia | Foto Canva
Colombia | Foto Canva
Colombia

Estas fueron las ciudades colombianas que se destacaron como la mejores de Sudamérica en prestigiosos premios

octubre 1, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Colombia se destacó por su riqueza cultural, natural y su atractivo para las nuevas generaciones de viajeros.

La ceremonia de los World Travel Awards 2025, se celebró en el hotel AVA Resort de Cancún, México. Desde 1993, este evento reconoce la excelencia en todos los sectores de la industria turística a nivel mundial.

o

En esta edición, Colombia brilló con tres importantes galardones, que refuerzan el valor de su diversidad cultural y natural, así como su potencial para atraer a distintos tipos de viajeros.

El país vive además un momento positivo en cifras: entre enero y julio de 2025 recibió más de 2,7 millones de turistas internacionales, mientras que su movilidad aérea superó los 32 millones de pasajeros.

Categorías en las que se destacó el país:

Mejor destino de luna de miel en Sudamérica 2025

Por séptima vez, Cartagena de Indias fue reconocida como el destino “Líder de Luna de Miel en Sudamérica”. La ciudad amurallada se ha consolidado como uno de los lugares más románticos del continente, con un impacto económico significativo: el 44% de las bodas destino en Colombia se realizan en Cartagena, beneficiando a la hotelería, la gastronomía y a diversos sectores vinculados al turismo de lujo.

Mejor destino regional de Sudamérica 2025

El departamento de Boyacá superó a competidores como Araucanía (Chile), Canelones (Uruguay), Mendoza (Argentina) y Minas Gerais (Brasil), para quedarse con el reconocimiento al “Mejor Destino Regional de Sudamérica”.

La combinación de su gastronomía típica como el cocido boyacense, el cuchuco y la mazamorra y la belleza de pueblos emblemáticos como Villa de Leyva, Tibasosa y Ráquira, lo posicionaron como un atractivo único en la región.

Mejor destino turístico juvenil de Sudamérica 2025

Colombia también fue reconocida como el principal destino para jóvenes de entre 21 y 30 años, un grupo que busca experiencias diversas de cultura, naturaleza y aventura.

o

El país ha sabido responder a estas expectativas con una amplia oferta que combina modernidad y tradición, desde sus playas caribeñas hasta la riqueza de sus paisajes andinos y amazónicos.

Temas relacionados:

Colombia

Turismo

Premios

América Latina

Naturaleza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Entretenimiento

Ver más
Horóscopo del 8 al 14 de septiembre - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Es la oportunidad para trabajar y atraer la energía positiva: predicciones del horóscopo del 8 al 14 de septiembre

Premios Emmy - AFP
Premios Emmy

Estos son los nominados a las principales categorías de los premios Emmy que se entregarán este domingo en Los Ángeles

El balcón secreto del World Trade Center | Foto Canva
Torres Gemelas

El balcón secreto del World Trade Center: la arriesgada obra de arte que encendió teorías conspirativas del 11-S

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia
Cocaína

Presidente Gustavo Petro confirma que los Estados Unidos descertifican a Colombia en lucha antidrogas

Falcao García, jugador - Foto de EFE
Radamel Falcao García

Radamel Falcao confesó la razón por la que sufrió de ansiedad cuando jugaba en Millonarios

Once Caldas visita a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Sudamericana - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Con Dayro Moreno al ataque y en busca de los tres puntos: así formaría Once Caldas ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Incauca
Desarrollo sostenible

Incauca: Energía renovable y transformación social desde la caña de azúcar

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Lo que están haciendo en EE. UU. con respecto a Venezuela es un mensaje para Petro", Francisco Santos sobre posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Horóscopo del 8 al 14 de septiembre - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Es la oportunidad para trabajar y atraer la energía positiva: predicciones del horóscopo del 8 al 14 de septiembre

Los líderes de Rusia (Vladímir Putin), China (Xi Jinping) y Corea del Norte (Kim Jong Un) - AFP
Donald Trump

Trump acusó a Xi Jinping, a Vladimir Putin y a Kim Jong Un de conspirar contra EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda