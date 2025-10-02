NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Carta astral | Foto Canva
Carta astral | Foto Canva
Astrología

Cómo leer tu carta astral y descubrir lo que revela sobre tu personalidad

octubre 2, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Tu carta astral funciona como un manual de usuario único que refleja tu esencia, tu historia y las energías que influyen en tu vida.

La carta astral se utiliza desde hace miles de años. En la antigüedad servía para medir el paso del tiempo o incluso para registrar acontecimientos en textos religiosos. Hoy en día, sin embargo, su uso es más íntimo y personal: entender la compatibilidad amorosa, el propósito vital y los aspectos profundos de la personalidad.

o

En palabras sencillas, la carta astral es un mapa de tu vida. Traza la posición de los planetas en el momento exacto de tu nacimiento y, con ello, revela patrones que se interpretan como “la esencia de tu ser”.

La estructura de una carta astral

Una carta astral combina tres elementos principales:

  • Los 12 signos del zodiaco, que representan energías o vibraciones específicas.
  • Las 12 casas astrológicas, que corresponden a áreas concretas de la vida, como el amor, el trabajo o la familia.
  • Los planetas, que simbolizan distintos aspectos de la psique y del carácter de una persona.

Para construirla, necesitas fecha, hora y lugar exactos de nacimiento. Si no conoces tu hora con precisión, muchos astrólogos recomiendan usar las 12:00 como referencia.

Cómo empezar a leer tu carta astral

La interpretación puede parecer compleja, pero hay una ruta básica que facilita el proceso:

  1. Observa los planetas: piensa en ellos como los personajes de una historia. Cada uno representa algo distinto (el amor, la comunicación, la disciplina, etc.).
  2. Identifica el signo en el que está cada planeta: esto marca la energía con la que se manifiesta.
  3. Busca en qué casa se encuentra: la casa señala el área de la vida donde ese planeta actúa con más fuerza.
  4. Recorre todas las casas y signos: interpreta las conexiones, cruces y patrones entre ellos.

Según astrólogos, este ejercicio debe asumirse con una perspectiva personal: “el personaje principal de la lectura eres tú”.

La visión detrás de la astrología

Para muchos expertos, la carta astral no es solo un mapa externo, sino un reflejo interno: “El universo somos nosotros; la energía de los planetas es la misma que llevamos dentro”.

o

Al analizar tus combinaciones de signos, planetas y casas, puedes encontrar respuestas a preguntas sobre tu vida y proyectar cómo quieres vivirla. Y aunque el proceso parezca complejo, siempre tiene valor: “En el peor de los casos, simplemente habrás aprendido algo nuevo”, concluyen los especialistas en el artículo de Vogue.

Temas relacionados:

Astrología

Espiritualidad

Kabbalah

Carta

Tarot

Horóscopo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Entretenimiento

Ver más
El Payaso IT llegará a las plataformas streaming - Foto referencia: AFP
Streaming

El Payaso "IT" llegará a las plataformas streaming y ya se conoce la fecha de estreno de esta terrorífica historia

Karol G lanzó su tequila 200 Copas - Foto: AFP
Karol G

De la mano de una de las casas tequileras más importantes de México, Karol G hizo su tequila inspirado en uno de sus sencillos musicales

Marcela Reyes en líos legales por atropellar un ladrón que intentó robarla.
Muerte

Marcela Reyes se pronuncia tras enterarse de la muerte de B King, el artista colombiano hallado sin vida en México: "estoy devastada"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Futsal | Foto referencia: Canva
Futsal

Conmoción en el mundo del futsal: portero falleció tras atajar un penal en un torneo local al noreste de Brasil

François Bayrou, primer ministro de Francia - Foto AFP
Francia

Parlamento tumba el segundo gobierno de Francia en nueve meses: el primer ministro presentará su dimisión oficialmente el martes

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Balón del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

El increíble espectáculo visual en Las Vegas que repasa todos los balones en la historia de todas las copas del mundo y anuncia el del Mundial 2026

Jimena Domínguez - Min. Deporte
Medallas

"No me lo podía creer": Jimena Domínguez, la adolescente que da a Venezuela el primer oro en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Diego Maradona | Foto: AFP
Diego Maradona

Justicia argentina embargó bienes de las hermanas y el abogado de Diego Maradona por presunto fraude en el manejo de su marca comercial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda