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Domingo, 05 de abril de 2026
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Elon Musk

Elon Musk muestra impresionante video del próximo vuelo del cohete Starship: el despegue sería en pocas semanas

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Cohete | Foto captura @elonmusk
Cohete | Foto captura @elonmusk
El cohete tiene como objetivo, no solo llevar las cargas más pesadas al espacio, sino también habilitar operaciones más complejas.

Este viernes, el magnate y dueño de SpaceX, Elon Musk, publicó un video a través de su red social X, para anunciar que el primer vuelo de Starship ya está próximo a despegar en compañía del poderoso propulsor V3.

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“El próximo vuelo de Starship y el primer vuelo de la nave y el propulsor V3 están programados para dentro de 4 a 6 semanas”, informó Musk.

Cabe resaltar que el propulsor V3 es un cohete que tiene como objetivo no solo llevar cargas más pesadas al espacio, sino también habilitar operaciones más complejas, como el acoplamiento de naves en órbita y el repostaje de combustible en el espacio.

El anuncio de Musk se da cuando cuatro astronautas del programa Artemis II encendieron el pasado jueves el motor de su nave y abandonaron la órbita terrestre, donde estuvieron por casi un día, para encaminarse hacia la Luna, una hazaña que la NASA no realizaba desde hace más de medio siglo.

Cabe resaltar que, durante casi seis minutos, la nave espacial Orion que los transporta generó el empuje necesario para salir de la órbita terrestre y ahora se aleja del planeta azul en dirección a su satélite natural.

Con este potente impulso, Artemis II se convierte en la primera misión tripulada al satélite natural desde el fin del programa Apolo en 1972.

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Hasta entonces, la presencia humana en el espacio se había limitado a las inmediaciones de la Tierra, principalmente a la Estación Espacial Internacional (EEI). Situada a más de 384.000 kilómetros de distancia, la Luna está 1.000 veces más lejos de la Tierra que la EEI, y tardarán entre tres y cuatro días en llegar a ella.

Finalmente, la tripulación no posará la nave, sino que orbitará el cuerpo celeste, pasando por detrás de su cara oculta el lunes antes de regresar al planeta el 10 de abril.

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