Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA compartieron las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna.

Las imágenes fueron desde una de las ventanas de la cápsula Orion tras completar la maniobra clave de inyección translunar, que permitió abandonar la órbita terrestre.

En la primera imagen, la Tierra se asoma por la ventana de la cápsula. “El planeta luce un azul pálido y etéreo, con nubes blancas y reflejos de la luz solar. Aunque la Tierra solo ocupa una pequeña parte de la imagen, es, con diferencia, el objeto más brillante”, explicó la NASA.

“La ventana de la cápsula está rodeada por un marco grueso sujeto con tornillos, similar al de la ventana de un avión de alta resistencia.

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El interior de la cápsula está oscuro, pero se aprecian los contornos de las correas y diversos componentes. En la esquina superior derecha se observan componentes blancos más brillantes”, agregaron.

En la segunda imagen, se observa el planeta en su totalidad iluminado con tonos azules y marrones y con una aurora de color verde que ilumina la atmósfera en el norte.

“La Imagen del disco completo de la Tierra, vista desde la cápsula Orión. El planeta luce un azul pálido, con nubes blancas y un brillo azul ligeramente más claro en algunas zonas debido a la luz reflejada. Entre las 8 y las 9, se observa una gran masa continental marrón que corresponde a África, con la península ibérica centelleando justo donde el planeta se curva. A la 1, la aurora boreal emite un tenue resplandor verde, apenas separado de la superficie del planeta. La Tierra se recorta contra el negro del espacio”, informaron.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.

Con un rugido intenso que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el cohete naranja y blanco despegó desde el Centro Espacial Kennedy de Florida alrededor de las 18H35 locales (22H35 GMT).

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Los responsables de la NASA y los espectadores celebraron por igual el despegue de la nave a medida que se elevaba alejándose de la Tierra, un hito que finalmente se hizo realidad tras años de retrasos y sobrecostos enormes.

"Tenemos un hermoso ascenso de la luna. Nos dirigimos directamente hacia ella", dijo Wiseman, el comandante de la misión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó "a los valientes astronautas" y al equipo de la NASA por el "exitoso lanzamiento", durante el inicio de su discurso a la nación dedicado a la guerra en Oriente Medio.

Los astronautas se encuentran ahora en órbita alrededor de la Tierra, donde permanecerán mientras comprueban la fiabilidad y seguridad de una nave que nunca antes había transportado humanos.