NTN24
Domingo, 05 de abril de 2026
Domingo, 05 de abril de 2026
Artemis II

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Las imágenes fueron tomadas desde una de las ventanas de la cápsula Orion tras completar la maniobra clave de inyección translunar, que permitió abandonar la órbita terrestre.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA compartieron las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna.

Las imágenes fueron desde una de las ventanas de la cápsula Orion tras completar la maniobra clave de inyección translunar, que permitió abandonar la órbita terrestre.

En la primera imagen, la Tierra se asoma por la ventana de la cápsula. “El planeta luce un azul pálido y etéreo, con nubes blancas y reflejos de la luz solar. Aunque la Tierra solo ocupa una pequeña parte de la imagen, es, con diferencia, el objeto más brillante”, explicó la NASA.

“La ventana de la cápsula está rodeada por un marco grueso sujeto con tornillos, similar al de la ventana de un avión de alta resistencia.

o

El interior de la cápsula está oscuro, pero se aprecian los contornos de las correas y diversos componentes. En la esquina superior derecha se observan componentes blancos más brillantes”, agregaron.

En la segunda imagen, se observa el planeta en su totalidad iluminado con tonos azules y marrones y con una aurora de color verde que ilumina la atmósfera en el norte.

“La Imagen del disco completo de la Tierra, vista desde la cápsula Orión. El planeta luce un azul pálido, con nubes blancas y un brillo azul ligeramente más claro en algunas zonas debido a la luz reflejada. Entre las 8 y las 9, se observa una gran masa continental marrón que corresponde a África, con la península ibérica centelleando justo donde el planeta se curva. A la 1, la aurora boreal emite un tenue resplandor verde, apenas separado de la superficie del planeta. La Tierra se recorta contra el negro del espacio”, informaron.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.

Con un rugido intenso que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el cohete naranja y blanco despegó desde el Centro Espacial Kennedy de Florida alrededor de las 18H35 locales (22H35 GMT).

o

Los responsables de la NASA y los espectadores celebraron por igual el despegue de la nave a medida que se elevaba alejándose de la Tierra, un hito que finalmente se hizo realidad tras años de retrasos y sobrecostos enormes.

"Tenemos un hermoso ascenso de la luna. Nos dirigimos directamente hacia ella", dijo Wiseman, el comandante de la misión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó "a los valientes astronautas" y al equipo de la NASA por el "exitoso lanzamiento", durante el inicio de su discurso a la nación dedicado a la guerra en Oriente Medio.

Los astronautas se encuentran ahora en órbita alrededor de la Tierra, donde permanecerán mientras comprueban la fiabilidad y seguridad de una nave que nunca antes había transportado humanos.

Temas relacionados:

Artemis II

Nasa

Misión

Luna

Tierra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Trump “lo que quiere es elevar la presión para llegar a un acuerdo cuanto antes”: experto sobre ultimátum al régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Astronautas de Artemis II envían su primer mensaje a la Tierra: "Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo"
Nasa

Astronautas de Artemis II envían su primer mensaje a la Tierra: "Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo"

La primera astronauta en ir a la Luna, Christina Koch | Foto: EFE
Artemis II

“Esto es un hito histórico volver a la Luna y con la primera mujer”: astronauta análoga colombiana invitada al lanzamiento de Artemis II

Integrantes misión Artemis II (EFE)
Artemis

Artemis II: detalles de la misión que busca llevar astronautas a la órbita lunar y más lejos de lo que ningún ser humano ha llegado en el espacio

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Donald Trump

Trump afirma que atacará centrales energéticas y puentes de Irán el martes si no reabre estrecho de Ormuz

F-22 Raptor en operación | Foto @CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

El F-22 Raptor se prepara para “combate” en plena 'Operación Furia Épica', confirma el Comando Central de EE. UU.

Venezuela
Venezuela

"El poder en forma totalmente abusiva decide a quiénes sí y a quienes no": Martha Tineo sobre la manera como se dan amnistías en Venezuela tras captura de Maduro

Partido Francia vs Colombia del 29 de marzo de 2026. (EFE)
Francia

Confirman importante cambio que se daría en el ranking de la FIFA tras la dura derrota de Colombia ante Francia

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Donald Trump | Foto Canva y EFE
Donald Trump

“Escudo de las Américas”: ¿qué significa realmente esta estrategia para América Latina?

Festival Estéreo Picnic - NTN24
Festival Estéreo Picnic

Las cifras que movió la última edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre