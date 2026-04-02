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Domingo, 05 de abril de 2026
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España

España dejará de otorgar residencias humanitarias a venezolanos: así impacta la medida

abril 2, 2026
Por: Redacción NTN24
España y Venezuela | Foto Canva
España y Venezuela | Foto Canva
Con este cambio, el Gobierno de España habilitará una regularización extraordinaria hasta el 20 de junio y mantendrá otras opciones legales de residencia.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confirmó en la estatal Radio Nacional de España (RNE) que a partir de junio, España dejará de conceder residencias temporales por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos.

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Los datos proporcionados por la Oficina de Asilo y Refugio revelaron que en 2025 se concedieron aproximadamente 57.334 autorizaciones de este tipo, la gran mayoría a ciudadanos venezolanos.

Cabe resaltar que este tipo de permisos se ha concedido de manera sostenida durante los últimos ocho años, especialmente a ciudadanos de Venezuela, tras la interpretación del Ministerio del Interior de una sentencia de la Audiencia Nacional de junio de 2018.

Dicho fallo reconocía la posibilidad de conceder este tipo de residencia a venezolanos que demostraran haber sido objeto de amenazas en su país de origen por su vinculación con actividades políticas de oposición.

Esta vía era considerada una de las más ágiles en comparación con las otras contempladas en el Reglamento de Extranjería, puesto que la carga de documentación solicitada es menor a la de otras residencias.

Con este cambio, se abre otra vía, que es la Regularización Extraordinaria Masiva, procedimiento que busca regularizar a personas extranjeras que se encuentran en España de manera irregular y que cumplan ciertos requisitos.

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La regularización extraordinaria que el Gobierno español pondrá en marcha este mes de abril, una vez que el Consejo de Estado haya ofrecido su dictamen, prevé que beneficie aproximadamente a medio millón de personas en situación administrativa irregular.

El plazo para aplicar a esta vía es hasta el 20 de junio, fecha que cierra el plazo de solicitudes, pasado este período, Saiz recalcó que seguirán en pie las diferentes opciones de regularización contempladas en el Reglamento de Extranjería.

De ese modo, Saiz afirmó que “esta es una cuestión importante no de fondo, sino de formas”, además, sostuvo que esto no dificultará “en modo alguno” el acceso de los venezolanos a las diferentes vías de regularización.

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