Lunes, 25 de agosto de 2025
Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante llamado a viajeros que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
El primer Mundial de 48 equipos se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia hizo un llamado a aquellos que planean viajar al país norteamericano para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de una publicación en su cuenta de X, la Embajada instó a los viajeros que necesitan visa para ingresar a los Estados Unidos a “iniciar el trámite ahora”.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten ahora mismo”, indicaron.

Debido a que los tiempos de trámite de visa pueden ser prolongados, la sede diplomática recomendó a los ciudadanos iniciar el proceso lo más pronto posible.

El llamado se hace a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo por primera vez con 48 equipos en competencia y volverá a disputarse a mitad de año como se ha celebrado históricamente, a excepción del pasado en Qatar 2022, el cual se jugó entre noviembre y diciembre.

Cabe recordar que en total se sortearán 12 grupos de cuatro naciones cada uno, con 16 selecciones más de las 32 que venían participando en los últimos mundiales.

El sorteo se realizará en el Kennedy Center de Washington, el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se conocerán a las 48 selecciones clasificadas a la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

A su vez, cuando Estados Unidos fue anfitrión del Mundial de 1994, la ceremonia del sorteo también se llevó a cabo en Las Vegas.

Un informe de ESPN dijo que The Sphere, un lugar con capacidad para 17.500 personas que se inauguró en 2023 y que cuenta con una pantalla de 54.000 metros cuadrados, era considerado el favorito para ser el sitio del sorteo.

En 1994, el sorteo se realizó en Las Vegas a pesar de que no era ciudad sede de ningún partido, situación que también se repetirá para el evento del año siguiente.

Por Sudamérica, tres selecciones confirmaron su pase al Mundial luego de hacerse inalcanzables en la tabla general de las Eliminatorias mundialistas. Estas son la vigente campeona Argentina, Brasil y Ecuador.

En ese sentido, restan tres cupos directos y uno más al repechaje, los cuales se definirán en septiembre. Colombia luchará en la próxima doble jornada por lograr la ansiada clasificación enfrentando a Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, en Maturín.

Por su parte, la selección venezolana por el momento está consiguiendo parcialmente acceso al repechaje por el que también luchan Bolivia y Perú.

La Vinotinto tendrá dos juegos cruciales en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina, en Buenos Aires, y Colombia, en Maturín, en búsqueda de sumar la mayor cantidad de puntos para cumplir el sueño de concretar la asistencia al primer mundial de su historia.

Otras de las selecciones que tienen cupo asegurado a la cita orbital son Japón, Nueva Zelanda, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Visa - Foto de referencia Canva/ Edificio del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE
Visado

Estados Unidos estaría revisando las visas de más de 55 millones de extranjeros para dar lugar a masivas deportaciones, según AP

¿Cuáles son las zonas del mundo más propensas a sufrir grandes sismos? - Foto de referencia de EFE
Sismo

¿Cuáles son las zonas del mundo más propensas a sufrir grandes sismos? Luis Donoso, sismólogo, se pronuncia tras terremoto en Rusia

Foto de un avión de Conviasa (AFP)
Régimen venezolano

Reportan vuelo a Nicaragua de uno de los aviones que es usado por los líderes del régimen de Venezuela

Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Maluma - EFE
Maluma

Maluma "regaña" a seguidora durante concierto en México: "Es un acto de irresponsabilidad"

Juego de la NBA (EFE)
NBA

Arrestan a exestrella de la NBA por organizar partidas ilegales de póker

Visa - Foto de referencia Canva/ Edificio del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE
Visado

Estados Unidos estaría revisando las visas de más de 55 millones de extranjeros para dar lugar a masivas deportaciones, según AP

¿Cuáles son las zonas del mundo más propensas a sufrir grandes sismos? - Foto de referencia de EFE
Sismo

¿Cuáles son las zonas del mundo más propensas a sufrir grandes sismos? Luis Donoso, sismólogo, se pronuncia tras terremoto en Rusia

Científicos reconstruyen rostro de mujer prehistórica - AFP
Historia

Así se ve el rostro de una mujer prehistórica que vivió hace unos 10.500 años luego de ser reconstruido por artistas y científicos

Martha Lía Grajales - AFP
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

Foto de un avión de Conviasa (AFP)
Régimen venezolano

Reportan vuelo a Nicaragua de uno de los aviones que es usado por los líderes del régimen de Venezuela

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano