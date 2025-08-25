Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante llamado a viajeros que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Embajada de Estados Unidos en Colombia hizo un llamado a aquellos que planean viajar al país norteamericano para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de una publicación en su cuenta de X, la Embajada instó a los viajeros que necesitan visa para ingresar a los Estados Unidos a “iniciar el trámite ahora”.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten ahora mismo”, indicaron.

Debido a que los tiempos de trámite de visa pueden ser prolongados, la sede diplomática recomendó a los ciudadanos iniciar el proceso lo más pronto posible.

El llamado se hace a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo por primera vez con 48 equipos en competencia y volverá a disputarse a mitad de año como se ha celebrado históricamente, a excepción del pasado en Qatar 2022, el cual se jugó entre noviembre y diciembre.

Cabe recordar que en total se sortearán 12 grupos de cuatro naciones cada uno, con 16 selecciones más de las 32 que venían participando en los últimos mundiales.

El sorteo se realizará en el Kennedy Center de Washington, el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se conocerán a las 48 selecciones clasificadas a la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

A su vez, cuando Estados Unidos fue anfitrión del Mundial de 1994, la ceremonia del sorteo también se llevó a cabo en Las Vegas.

Un informe de ESPN dijo que The Sphere, un lugar con capacidad para 17.500 personas que se inauguró en 2023 y que cuenta con una pantalla de 54.000 metros cuadrados, era considerado el favorito para ser el sitio del sorteo.

En 1994, el sorteo se realizó en Las Vegas a pesar de que no era ciudad sede de ningún partido, situación que también se repetirá para el evento del año siguiente.

Por Sudamérica, tres selecciones confirmaron su pase al Mundial luego de hacerse inalcanzables en la tabla general de las Eliminatorias mundialistas. Estas son la vigente campeona Argentina, Brasil y Ecuador.

En ese sentido, restan tres cupos directos y uno más al repechaje, los cuales se definirán en septiembre. Colombia luchará en la próxima doble jornada por lograr la ansiada clasificación enfrentando a Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, en Maturín.

Por su parte, la selección venezolana por el momento está consiguiendo parcialmente acceso al repechaje por el que también luchan Bolivia y Perú.

La Vinotinto tendrá dos juegos cruciales en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina, en Buenos Aires, y Colombia, en Maturín, en búsqueda de sumar la mayor cantidad de puntos para cumplir el sueño de concretar la asistencia al primer mundial de su historia.

Otras de las selecciones que tienen cupo asegurado a la cita orbital son Japón, Nueva Zelanda, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.