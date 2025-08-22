NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Mundial 2026

Confirman oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

agosto 22, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
La cita orbital se celebrará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Este viernes, se conoció oficialmente la fecha en la que se llevará a cabo el sorteo del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La fecha y el lugar se oficializaron durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington.

o

El mandatario confirmó que el sorteo de las 48 selecciones clasificadas al Mundial de 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington.

"Tendrá su sede principal en el Kennedy Center", confirmó el mandatario.

"Es el evento más grande, probablemente el más grande en los deportes", dijo el presidente, que llevaba un sombrero que decía "Trump tenía razón en todo", a los periodistas en la Oficina Oval acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

o

Cabe resaltar que dos ciudades más se postularon para ser sedes del sorteo de la cita orbital. Monterrey, en México, y la ciudad canadiense de Vacouver se postularon para albergar el evento, no obstante, la solicitud fue denegada por la FIFA.

Semanas atrás, el diario The Athletic dio a conocer que el sorteo se realizaría en Las Vegas, teniendo en cuenta que el último Mundial realizado en territorio norteamericano el evento se realizó en esa ciudad.

Todo parece indicar que el mismo Trump ha influido de manera directa para la elección de la sede del evento para el Mundial del próximo año.

Este será el primer Mundial en el que participen 48 selecciones del planeta.

Por Sudamérica, tres selecciones aseguraron cupo y las otras seis se confirmarán en la última doble jornada a disputarse en septiembre próximo.

Argentina, Brasil y Ecuador, tienen cupo asegurado mientras se espera que Colombia, Paraguay y Uruguay confirmen su asistencia en la doble jornada de las clasificatorias sudamericanas.

La selección venezolana, entretanto, se encuentra actualmente en zona de repechaje al ubicarse en la séptima posición con 18 puntos.

