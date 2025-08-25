NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
"Hacer alguna crítica de alguna política del gobierno no es necesariamente ser antiamericano": abogado de inmigración sobre revisión de EE. UU. a 55 millones de visas

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Departamento de Estado informó que revoca los visados siempre que hay indicios de una posible "inelegibilidad".

Los 55 millones de extranjeros que tienen visas para Estados Unidos están sujetos a revisión continua, advirtió el Departamento de Estado, mientras el presidente Donald Trump intensifica su control sobre visas e inmigración.

"La verificación continua del Departamento incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente tienen visas estadounidenses válidas", declararon.

o

El Departamento de Estado, según se conoció, revoca las visas siempre que existan indicios de una posible "inelegibilidad", como, por ejemplo, cualquier indicador de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista.

Salvador Ciceró, abogado de inmigración, dijo a NTN24 que es "preocupante" la manera en que se está manejando la política migratoria en este sentido.

"Creo que el problema realmente es que no están utilizando el mismo estándar que siempre se ha usado con relación a la libertad de expresión", dijo Cicieró.

El abogado agregó que "el hecho de que tú puedas hacer alguna crítica de alguna política del gobierno no es necesariamente ser antiamericano ante el estándar antiguo, y ellos están aplicando un estándar que parece ser subjetivo. Entonces eso es preocupante".

El Departamento de Estado aseguró que el gobierno de Trump tiene las visas de los extranjeros "en la mira" y que está intensificando el escrutinio, en particular entre los estudiantes.

"Estamos revisando todas las visas de estudiantes", dijeron, y añadieron que el Departamento de Estado monitorea constantemente lo que se dice en redes sociales, información que los solicitantes de visas ahora deben mostrar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no ha ocultado sus críticas a los manifestantes antisraelíes, utilizando una ley poco clara que le permite revocar visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense.

o

Como parte del compromiso de la Administración Trump de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos, desde el día de la toma de posesión, el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visados, incluyendo casi cuatro veces más visados de estudiante, que durante el mismo período del año pasado.

"Hacer alguna crítica de alguna política del gobierno no es necesariamente ser antiamericano": abogado de inmigración sobre revisión de EE. UU. a 55 millones de visas

