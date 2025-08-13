NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Selección Colombia

El colombiano Mario Alberto Yepes reveló 11 años después la verdad detrás de su gol anulado en el Mundial 2014 ante Brasil

agosto 13, 2025
Por: Nucho Martínez
Mario Yepes, exfutbolista y entrenador colombiano - Fotos: EFE / X
El histórico futbolista habló del fallo arbitral en el Brasil vs. Colombia en aquella Copa del Mundo.

Ya pasaron 11 años desde que se dio una de las jugadas más escandalosas de todos los tiempos en Mundiales de fútbol.

Específicamente, el pasado 4 de julio se cumplió el aniversario número 11 del gol anulado a Mario Alberto Yepes en la Copa del Mundo de Brasil 2014 en el Arena Castelão, de Fortaleza.

Poco más de una década, el tema salió a relucir mientras se grababa uno de los capítulos del programa MasterChef Celebrity Colombia.

Allí, el propio exdefensor central explicó la polémica decisión del árbitro español Carlos Velasco Carballo, en aquel partido mundialista.

“Antes del Mundial hay una reunión con los árbitros. Nos dijeron 'tienen que estar muy atentos, sobre todo ustedes los defensores. Si el balón los toca a ustedes primero, la jugada vale, así ustedes arranquen en fuera de lugar’”, contó Yepes.

“Llega el partido Brasil - Colombia, el balón le pega primero a un defensor de Brasil, yo hago el gol y el árbitro marca fuera de lugar”, narró.

Tiempo después, Yepes disputó el Mundial de Clubes de 2014 con San Lorenzo, club que había ganado la Copa Libertadores.

Para su sorpresa, allí se realizó una reunión de árbitros en la que se dejó constancia de algo “insólito”.

“Cuando llega el momento de la charla (escucha que dicen) 'Quiero decirles que esta jugada se acaba a partir de hoy', y muestran mi gol; muestran el gol de Yepes ahí en el televisor. Yo levanto la mano y digo 'pero vení, ¿ahora sí? (risas) ¿por qué hace 6 meses no?'... Entonces sí fue gol de Yepes”, comentó el exzaguero.

Para entrar un poco más en contexto, Colombia fue una de las mejores selecciones del magno evento deportivo, metiéndose en cuartos de final tras ganarle a la selección de Uruguay en los octavos de final con el famoso 'zurdazo' de James Rodríguez.

En los Cuartos de Final, la selección colombiana cayó ante Brasil, los anfitriones de dicha competición, por un marcador de 2-1, pero quedará en la memoria el gol anulado a Mario Alberto Yepes por fuera de juego que habría significado el descuento para su equipo.

En ese partido, la 'canarinha‘ comenzó ganando con gol de Thiago Silva, luego de un tiro de esquina que cobró Neymar al minuto 7 de trámite.

En el segundo tiempo los ‘cafeteros’ supieron reaccionar hasta la famosa jugada de Yepes que los dejó con un “bajón anímico”.

Transcurría el minuto 65 de partido y la ventaja seguía a favor de Brasil. Llegó un tiro libre ejecutado por James Rodríguez, el balón llegó al centro del área y en medio de una disputa que generó un rebote, la pelota quedó en los pies del central, quien la empujó a la red.

La jugada, inmediatamente quedó invalidada. Después del gol anulado, llegó un tiro libre, de media distancia, a favor de los brasileños al minuto 69 que ejecutaría el defensor David Luiz.

Desde ese punto, el entonces famoso jugador “melenudo”, anotó una verdadera "pintura" que sería determinante para los de Luiz Felipe Scolari.

El descuento para el combinado 'tricolor’ llegó por medio de James Rodríguez de tiro penal al minuto 80 de partido.

Tras ese cotejo, los dirigidos por el argentino José Pekerman quedaron en la quinta posición de dicho campeonato.

James Rodríguez, por su parte, obtuvo la Bota de Oro, lo que le permitió escalar al club monarca de Europa, el Real Madrid.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Selección de Brasil

Brasil

Mundial

FIFA

