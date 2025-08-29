Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia importante cambio en trámite de visas a partir de septiembre

A partir de septiembre el trámite de visas tendrá un cambio importante, según ha venido anunciado la Embajada de Estados Unidos en Colombia y las sedes diplomáticas en otros países de la región.

El cambio, que tendrá impacto a nivel global, fue oficializado por el Departamento de Estado a través de un documento en el que aclaró fechas y condiciones de la nueva medida.

En el marco del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado anunció que se eliminarán las exenciones de entrevistas a ciertos grupos poblacionales que contaban con este beneficio.

En ese sentido, los menores de 14 años y los mayores de 79 tendrán que cumplir con el requisito de entrevista ante un agente consular al momento de solicitar la visa para viajar a territorio estadounidense. Esta nueva medida comenzará a aplicarse a partir del próximo martes 2 de septiembre en todas las embajadas estadounidenses en el mundo.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante. Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular”, indicó el Departamento de Estado.

Cabe resaltar que esta medida regirá para aquellas visas de turismo, negocios y estudios, las cuales se encuentran en el grupo de visas de no inmigrantes.

El Departamento de Estado aclaró que existen algunas excepciones a la nueva medida, entre ellos, aquellos solicitantes que desean renovar la visa ya adquirida.

El organismo estatal informó que la medida no aplicará en estos casos:

Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1;

Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial; y

Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

La embajada de Estados Unidos en Colombia y otras sedes diplomáticas estadounidenses en el mundo han informado del cambio que regirá a partir del próximo martes.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluidos menores de 14 años y mayores de 79 años, deberán asistir a una entrevista presencial con un oficial consular, excepto en los siguientes casos”, indicó la Embajada en Colombia recientemente.