Jueves, 28 de agosto de 2025
Secuestrados

Liberan en Colombia a 33 soldados que se encontraban secuestrados en zona del Guaviare

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Soldados de Colombia (AFP Foto de referencia)
Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

Un grupo de 33 soldados que estaban secuestrados desde hace tres días en una comunidad en el área rural de El Retorno, Guaviare, plagada de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, fueron liberados este jueves, anunció la Defensoría del Pueblo.

Tras fuertes combates, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas de esa zona en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno de Gustavo Petro consideró un "secuestro".

"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado.

Desde el domingo empezaron los enfrentamientos con la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados secuestrados, pero luego corrigieron la cifra a 33. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia.

El Ministerio de Defensa anunció en la red social X que presentó ante la Fiscalía una denuncia por secuestro.

El ejército reforzó "la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil" en el que la población local "está instrumentalizada" por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Estos hechos "vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos, que ya comienzan a escasear", agregó.

La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste).

Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.

Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

