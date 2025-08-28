Patrulla fronteriza arresta a bomberos inmigrantes que controlaban un incendio en Washington: "Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad y así nos tratan"

Dos bomberos que controlaban un incendio forestal en Washington, Estados Unidos, fueron arrestados por agentes de la patrulla fronteriza.

De acuerdo con un reporte del medio de comunicación Seattle Times, citado por AFP, varios elementos del cuerpo de seguridad retuvieron a equipos de contratistas privados de incendios durante varias horas el pasado miércoles mientras se preparaban para ayudar a combatir el incendio de Bear Gulch de 3.600 hectáreas en la capital estadounidense.

“Los funcionarios alinearon a las 44 personas y les ordenaron que presentaran identificación... A los miembros del equipo se les prohibió grabar el procedimiento”, detalló Seattle Times.

Asimismo, el espacio periodístico aseguró que uno de los dos bomberos arrestados, pronunció: "Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad y así es como nos tratan".

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que los agentes estuvieron allí a petición de los guardabosques que querían verificar que los nombres proporcionados en los registros de los contratistas fueran precisos.

"Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos individuos estaban presentes en Estados Unidos ilegalmente, uno con una orden de expulsión previa", informó la CBP en un comunicado el jueves.

Estas dos personas fueron detenidas, según la CBP, mientras que las otras 42 fueron retiradas de terrenos federales en lo que la agencia caracterizó como una "terminación de contrato" tras una investigación.

Lo ocurrido el miércoles fue inusual, ya que esas operaciones no se ejecutan en lugares de desastres naturales o en sitios de emergencia.

El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, se declaró "profundamente preocupado por esta situación", y señaló que busca más información sobre ese episodio.

El gobierno de Trump, que en la campaña electoral prometió mano dura contra la inmigración irregular, ha llevado a cabo arrestos generalizados.