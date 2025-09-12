NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Embajador

Embajador de Colombia en EE. UU. publicó columna en importante diario norteamericano en la que aboga por la no descertificación

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Daniel García-Peña, embajador de Colombia en EE. UU. AFP
Daniel García-Peña, embajador de Colombia en EE. UU. AFP
Estados Unidos debe decidir antes del 15 de septiembre si continúa brindando el apoyo económico al país latinoamericano en la lucha contra las drogas.

El embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña, escribió una columna de opinión en el diario estadounidense The Washington Post, donde abordó el tema de la posible descertificación para el país en la lucha contra las drogas, horas antes de que se tome una decisión al respecto.

El diplomático abogó para que la Casa Blanca no descertifique a Colombia, en medio de las especulaciones por un posible recorte del apoyo económico que entrega Washington a las Fuerzas Militares colombianas para combatir a los cárteles y las guerrillas que se financian con el tráfico de cocaína.

o

En el texto, titulado 'Estados Unidos no puede permitirse abandonar la lucha contra las drogas de Colombia', García-Peña recordó los hechos violentos que sacudieron recientemente al país, como el derribamiento de un helicóptero en el municipio de Amalfi, Antioquia, donde 13 policías murieron cuando realizaban labores de erradicación de coca, así como el carro bomba en la ciudad de Cali que acabó con la vida de seis civiles.

El embajador argumentó que dichos actos criminales son la respuesta violenta de las redes de narcotráfico que se han visto debilitadas por la ofensiva de las fuerzas de seguridad. “Narcotraficantes debilitados que responden con crueldad”, dijo.

o

Asimismo, aseguró que el flagelo del narcotráfico no solo se limita a un problema de Colombia, sino que trasciende sus fronteras. “Los narcóticos que alimentan esta violencia no están destinados a nuestras calles, sino principalmente a las calles de Washington, Nueva York, Miami, Los Ángeles y más allá”, dijo, subrayando que se trata de “una lucha compartida que afecta vidas en todo el hemisferio occidental”.

Por otro lado, destacó algunos de los resultados obtenidos por las fuerzas del orden colombianas en la lucha contra la producción y tráfico de drogas durante el primer semestre: “Las autoridades incautaron más de 500 toneladas de cocaína, destruyeron 2.486 laboratorios, capturaron a 183 personas para su extradición y entregaron a 177 más a tribunales estadounidenses e internacionales”.

En esa misma línea, García-Peña recalcó que cada golpe que reciben las estructuras criminales que se lucran con el narcotráfico “representa más de 800 millones de dosis de cocaína que se mantienen fuera de los mercados globales”. También mencionó que organizaciones delictivas trasnacionales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua han sido duramente golpeadas por haber perdido importantes cabezas gracias a operaciones con Estados Unidos.

En contraste, dijo que “tan solo este año, 79 policías colombianos han perdido la vida en acto de servicio” y recalcó que “ningún país del mundo paga un precio más alto en vidas humanas ni invierte más recursos propios en la lucha contra el narcotráfico” como Colombia.

“Colombia continuará su lucha contra los cárteles de la droga, pues es de interés nacional hacerlo. Pero sin la intervención de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán insuficientes”, aseguró.

Temas relacionados:

Embajador

Colombia

Estados Unidos

Lucha contra las drogas

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Actualidad

Ver más
Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
El Salvador

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Sede del Gobierno de Ucrania en Kiev - AFP
Guerra en Ucrania

Rusia lanzó su mayor bombardeo aéreo desde el comienzo de la guerra y alcanzó la sede del Gobierno de Ucrania

Rueda de prensa luego de cumbre entre Trump y Putin - Foto AFP (2)
Cumbre Trump-Putin

Putin asegura luego de cumbre que llegaron a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania" y Trump dice que hablará con Zelenski y la OTAN

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
El Salvador

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Sede del Gobierno de Ucrania en Kiev - AFP
Guerra en Ucrania

Rusia lanzó su mayor bombardeo aéreo desde el comienzo de la guerra y alcanzó la sede del Gobierno de Ucrania

Feid se convierte en el primer artista latinoamericano en tener un color propio oficializado por Pantone | Foto AFP News
Feid

Feid se une a Pantone: primer artista latino en colaborar con la autoridad mundial del color

Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Siete años de cárcel en un centro de atención especializada pagará el joven sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Rueda de prensa luego de cumbre entre Trump y Putin - Foto AFP (2)
Cumbre Trump-Putin

Putin asegura luego de cumbre que llegaron a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania" y Trump dice que hablará con Zelenski y la OTAN

Foto: Dirección Nacional de Bomberos
Accidente aéreo

Accidente de avioneta en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos una mujer embarazada

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal