Embajador de Colombia en EE. UU. publicó columna en importante diario norteamericano en la que aboga por la no descertificación

El embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña, escribió una columna de opinión en el diario estadounidense The Washington Post, donde abordó el tema de la posible descertificación para el país en la lucha contra las drogas, horas antes de que se tome una decisión al respecto.

El diplomático abogó para que la Casa Blanca no descertifique a Colombia, en medio de las especulaciones por un posible recorte del apoyo económico que entrega Washington a las Fuerzas Militares colombianas para combatir a los cárteles y las guerrillas que se financian con el tráfico de cocaína.

VEA TAMBIÉN "El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo o

En el texto, titulado 'Estados Unidos no puede permitirse abandonar la lucha contra las drogas de Colombia', García-Peña recordó los hechos violentos que sacudieron recientemente al país, como el derribamiento de un helicóptero en el municipio de Amalfi, Antioquia, donde 13 policías murieron cuando realizaban labores de erradicación de coca, así como el carro bomba en la ciudad de Cali que acabó con la vida de seis civiles.

El embajador argumentó que dichos actos criminales son la respuesta violenta de las redes de narcotráfico que se han visto debilitadas por la ofensiva de las fuerzas de seguridad. “Narcotraficantes debilitados que responden con crueldad”, dijo.

VEA TAMBIÉN Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes o

Asimismo, aseguró que el flagelo del narcotráfico no solo se limita a un problema de Colombia, sino que trasciende sus fronteras. “Los narcóticos que alimentan esta violencia no están destinados a nuestras calles, sino principalmente a las calles de Washington, Nueva York, Miami, Los Ángeles y más allá”, dijo, subrayando que se trata de “una lucha compartida que afecta vidas en todo el hemisferio occidental”.

Por otro lado, destacó algunos de los resultados obtenidos por las fuerzas del orden colombianas en la lucha contra la producción y tráfico de drogas durante el primer semestre: “Las autoridades incautaron más de 500 toneladas de cocaína, destruyeron 2.486 laboratorios, capturaron a 183 personas para su extradición y entregaron a 177 más a tribunales estadounidenses e internacionales”.

En esa misma línea, García-Peña recalcó que cada golpe que reciben las estructuras criminales que se lucran con el narcotráfico “representa más de 800 millones de dosis de cocaína que se mantienen fuera de los mercados globales”. También mencionó que organizaciones delictivas trasnacionales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua han sido duramente golpeadas por haber perdido importantes cabezas gracias a operaciones con Estados Unidos.

En contraste, dijo que “tan solo este año, 79 policías colombianos han perdido la vida en acto de servicio” y recalcó que “ningún país del mundo paga un precio más alto en vidas humanas ni invierte más recursos propios en la lucha contra el narcotráfico” como Colombia.

“Colombia continuará su lucha contra los cárteles de la droga, pues es de interés nacional hacerlo. Pero sin la intervención de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán insuficientes”, aseguró.