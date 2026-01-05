Embajador de Washington ante la ONU aseguró que EE. UU. no está en guerra con Venezuela

Este lunes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el embajador de Washington ante esta institución, Michael Waltz, aseguró que Estados Unidos no se encuentra “en ninguna guerra” con Venezuela y que no está invadiendo ninguna nación.

"No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país", expresó Waltz en medio de su intervención.

Asimismo, defendió los ataques llevados a cabo por las fuerzas militares estadunidenses en territorio venezolano que dieron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Estados Unidos arrestó a un narcotraficante que ahora será juzgado en Estados Unidos de acuerdo con el Estado de derecho por los crímenes que ha cometido contra nuestro pueblo durante 15 años”, añadió.

De acuerdo con el embajador de Washington ante LA ONU, "Maduro no es solo un narcotraficante acusado”, sino que también era “un presidente ilegítimo”.

Esto haciendo referencia a la usurpación de poder que el dictador ejecutó durante los comicios de 2024, a pesar de que estos dieron como vencedor a Edmundo González.

"Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado elegido democráticamente, ¿qué tipo de organización es este?", fueron las declaraciones de Mike Waltz, tras la intervención de parte de las naciones que convocaron a este consejo, como lo fueron Colombia, China y Rusia.

El embajador señaló que las acciones ejecutadas por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos que permitieron la captura de la cabeza del régimen venezolano se dieron con la finalidad de “proteger a los estadounidenses dentro y fuera del país” de un “fugitivo” que con sus actos “ha causado la muerte de miles de estadounidenses”.

Asimismo, afirmó que Estados Unidos considera que esta situación permitirá un mejor futuro al “pueblo de Venezuela” y la “región”.