Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Emotivos reencuentros de soldados y marines con sus familias para celebrar Navidad: incluidos algunos desplegados en el Caribe

diciembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
El Pentágono difundió un emotivo video de los reencuentros de los soldados y marines con sus familias para festejar las fiestas navideñas.

En Estados Unidos, la Navidad llega marcada por los reencuentros familiares. Decenas de soldados y marines regresan a sus casas para celebrar la nochebuena tras cumplir misiones en el exterior, entre ellas las operaciones desplegadas en el Caribe contra el tráfico de drogas.

Los altos mandos de las fuerzas armadas han difundido en las últimas horas mensajes de felicitación navideña dirigidos a los servidores públicos acompañados de un balance del año, un periodo en el que Washington intensificó sus operaciones en el continente americano y reforzó las presiones contra Nicolás Maduro.

Autoridades como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el portavoz del Pentágono, el Jefe de la CIA, entre otros, han felicitado a los servidores públicos por su trabajo y su esfuerzo este año.

Se espera que en las próximas horas el presidente Donald Trump dirija su mensaje de Navidad para todos los soldados, marines y miembros de la fuerza pública desplegados en todo el mundo.

A su vez, el Pentágono difundió un emotivo video de los reencuentros de los soldados y marines con sus familias para festejar las fiestas navideñas.

En otros cortos difundidos también se observan aquellos que soldados que prestan servicio para Estados Unidos enviando mensajes de Navidad a lo lejos.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado, presumió que la administración de Donald Trump ha acabado con ocho conflictos alrededor de todo el mundo.

