Martes, 23 de diciembre de 2025
Papa León XIV

El papa León XIV llamó a una tregua global de un día con motivo de la Navidad

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV - Foto: AFP
El sumo pontífice también expresó su "tristeza" porque "Rusia parece haber rechazado la petición".

Este martes, el papa León XIV llamó a una tregua global de un día por Navidad y expresó su "gran tristeza" porque "Rusia parece haber rechazado la petición".

El máximo jerarca de la Iglesia católica ofreció unas palabras ante la prensa en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

"Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador", pronunció el santo padre.

"Tal vez nos escucharán y habrá 24 horas de paz en el mundo entero", acotó el papa estadounidense.

Al tiempo, apúntó: "Lo que me entristece particularmente, es que Rusia parece haber rechazado la petición de tregua".

Léon XIV celebrará el miércoles por la noche su primera misa de Nochebuena desde que fue electo papa antes de pronunciar el jueves a mediodía la tradicional bendicion "urbi et orbi", en la que por tradición se refiere a los conflictos en el mundo.

Para la Iglesia católica la Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino la celebración solemne del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre.

Es el momento en que Dios se hace humano para abrir el camino a la vida eterna y ofrecer la salvación a la humanidad. Se celebra como el triunfo de la luz de Dios sobre la oscuridad del pecado y el mundo.

De acuerdo con la religión católica, es la máxima expresión del amor de Dios hacia sus hijos, recordándoles que nunca están solos y dándoles un motivo de esperanza.

Cabe decir que, a diferencia del enfoque comercial, la Iglesia enfatiza que el verdadero "regalo" es la presencia de Cristo, promoviendo valores como la solidaridad, la paz y la generosidad sin esperar nada a cambio.

