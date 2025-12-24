Esta es la plataforma que permite rastrear en tiempo real el recorrido que realiza Papá Noel durante la Navidad

El recorrido navideño más esperado del año comenzó oficialmente en Kiribati, el primer territorio del planeta en recibir la Navidad.

Este estado insular ubicado en Micronesia, específicamente en la Isla de Navidad del Océano Pacífico Central, marca el punto de partida desde donde Papá Noel inicia su misión global de entrega de regalos.

La plataforma NORAD Santa Tracker, impulsada por el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, permite seguir en tiempo real el recorrido del icónico personaje.

VEA TAMBIÉN El papa León XIV llamó a una tregua global de un día con motivo de la Navidad o

Según los datos actualizados del sistema, Santa Claus ya ha visitado Nueva Zelanda y Australia en la costa este, continuando su trayecto por Asia, África y Europa. El registro indica que hasta el momento se han entregado más de 1.441.968.346 regalos en todo el mundo.

El sistema de rastreo proyecta que Papá Noel llegará a América del Norte, Centroamérica y América del Sur durante la medianoche y las primeras horas del 25 de diciembre.

Una vez completada su misión, el personaje de barba blanca y vestido rojo regresará a su hogar mientras millones de niños descubren los obsequios dejados bajo el árbol navideño.

En América Latina, la tradición navideña adquiere matices particulares adaptados a las realidades geográficas y sociales de cada región.

VEA TAMBIÉN Shakira responde a mensaje de Bukele con anuncio que sorprendió a sus fanáticos: "Increíble" o

En Perú, un conductor decidió convertirse en Santa Claus utilizando un autobús en lugar del tradicional trineo.

"Fue por un sueño que tuve hace muchos años por una depresión y salió un sueño y estoy aquí y ya lo estoy logrando, ya estoy logrando muchas cosas y veo que la gente está apoyando", explicó el conductor peruano.

En Guatemala, la creatividad navideña alcanzó nuevas alturas cuando un bombero vestido de Papá Noel descendió en rápel desde un puente para entregar presentes a los niños. "La idea es compensar si quienes tienen deberían brindar con amor lo que sea bueno para los niños", señalaron los organizadores de esta iniciativa que generó gran expectativa