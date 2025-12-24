NTN24
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Papá Noel

Esta es la plataforma que permite rastrear en tiempo real el recorrido que realiza Papá Noel durante la Navidad

diciembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Según los datos actualizados del sistema, Santa Claus ya ha visitado Nueva Zelanda y Australia en la costa este, continuando su trayecto por Asia, África y Europa.

El recorrido navideño más esperado del año comenzó oficialmente en Kiribati, el primer territorio del planeta en recibir la Navidad.

Este estado insular ubicado en Micronesia, específicamente en la Isla de Navidad del Océano Pacífico Central, marca el punto de partida desde donde Papá Noel inicia su misión global de entrega de regalos.

La plataforma NORAD Santa Tracker, impulsada por el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, permite seguir en tiempo real el recorrido del icónico personaje.

o

Según los datos actualizados del sistema, Santa Claus ya ha visitado Nueva Zelanda y Australia en la costa este, continuando su trayecto por Asia, África y Europa. El registro indica que hasta el momento se han entregado más de 1.441.968.346 regalos en todo el mundo.

El sistema de rastreo proyecta que Papá Noel llegará a América del Norte, Centroamérica y América del Sur durante la medianoche y las primeras horas del 25 de diciembre.

Una vez completada su misión, el personaje de barba blanca y vestido rojo regresará a su hogar mientras millones de niños descubren los obsequios dejados bajo el árbol navideño.

En América Latina, la tradición navideña adquiere matices particulares adaptados a las realidades geográficas y sociales de cada región.

o

En Perú, un conductor decidió convertirse en Santa Claus utilizando un autobús en lugar del tradicional trineo.

"Fue por un sueño que tuve hace muchos años por una depresión y salió un sueño y estoy aquí y ya lo estoy logrando, ya estoy logrando muchas cosas y veo que la gente está apoyando", explicó el conductor peruano.

En Guatemala, la creatividad navideña alcanzó nuevas alturas cuando un bombero vestido de Papá Noel descendió en rápel desde un puente para entregar presentes a los niños. "La idea es compensar si quienes tienen deberían brindar con amor lo que sea bueno para los niños", señalaron los organizadores de esta iniciativa que generó gran expectativa

Temas relacionados:

Papá Noel

Navidad

regalo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Una vez caiga Maduro veremos qué pasa en Cuba y seguramente caerá Ortega Murillo”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿En qué fase se encuentra la presión de EE. UU. sobre Maduro y cuál podría ser el resultado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Entretenimiento

Ver más
Fotos: Salitre Mágico
Navidad

Reconocido parque de atracciones de Sudamérica transforma sus instalaciones para albergar un voluminoso festival navideño: así funciona

Netflix/ Mundial 2026 - Fotos AFP
Netflix

"La FIFA está cambiando las reglas del juego": Netflix anuncia videojuego basado en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Esta es la lujosa propiedad que adquirió Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: sólo puede llegar en barco privado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pesos mexicanos - Foto Canva de referencia
Análisis

Expertos analizan el cierre económico de México en 2025: ¿Parece fuerte desde afuera, pero frágil por dentro?

Fotos: Salitre Mágico
Navidad

Reconocido parque de atracciones de Sudamérica transforma sus instalaciones para albergar un voluminoso festival navideño: así funciona

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela)
Aerolíneas

Con contundente advertencia, el régimen de Venezuela pide a las aerolíneas internacionales reanudar sus vuelos en 48 horas

Netflix/ Mundial 2026 - Fotos AFP
Netflix

"La FIFA está cambiando las reglas del juego": Netflix anuncia videojuego basado en el Mundial 2026

Buque petrolero

China califica de "grave violación" la incautación por parte de Estados Unidos de petrolero venezolano con destino a ese país

Atlético Nacional, el equipo con más jugadores influyentes en la Liga BetPlay 2025 - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional lidera el listado de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre