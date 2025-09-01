NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Padrino López

En dos majestuosas ceremonias: Se casa la hija del ministro Padrino López en medio de la mayor tensión entre Venezuela y Estados Unidos

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Parque Nacional Canaima / SOS Orinoco
Contraerá nupcias con Daniel Puglia Costas en dos ceremonias de lujo con un costo de 300 mil dólares.

Marshall S. Billingslea, execretario Adjunto del Tesoro, responsable de Terrorismo y Sanciones, publicó detalles de las dos opulentas fiestas, una de cuatro días de duración, que tendrá Yarazetd Padrino Betancourt, hija del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, por motivo de su boda.

Padrino López, quien además pasa por una situación de salud, ha sido ratificado Ministro de Defensa de Maduro, por su lealtad a cada una de las decisiones del dictador.

Los departamentos de Estado y de Justicia ofrecen 15 millones de dólares por información que permita a su arresto, luego de que Estados Unidos ha declarado al Cartel de los Soles como terroristas globales.

Padrino López cerró filas por su aliado Nicolás Maduro y dijo en un discurso, frente a las Fuerzas Armadas, que le pedía a Estados Unidos no atreverse a "poner una mano" en el país.

El encargado de la defensa nacional tiene otra ocupación en los próximos días: Ser anfitrión de lo que parece ser la boda del año en Venezuela.

Su hija contraerá nupcias con Daniel Puglia Costas en dos ceremonias de lujo con un costo de 300 mil dólares.

La ceremonia civil será el 6 de septiembre de 2025 en los Jardines Ecológicos Topotepuy, en Caracas, bajo la temática "formal campestre" con ambientación inspirada en la región italiana de Puglia.

La eclesiástica será el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, con un itinerario de cuatro días que contempla paseos en helicóptero hacia el Salto Ángel, recorridos en kayak, fiestas en la playa y hospedaje en campamentos de lujo, según reseñó El Pitazo.

Las tarjetas entregadas a los invitados incluyen recomendaciones detalladas de vestimenta, listas de regalos con enlaces internacionales y el contacto de estilistas encargados de maquillaje y peinado.

"Claramente, es bueno ser un jefe de cartel. El 4 de octubre, Vladimir Padrino López está organizando una boda lujosa para su hija en Cainama. La boda fácilmente costará $300,000", escribió Billingslea en X.

El novio

Daniel Puglia Costas es jinete ecuestre y forma parte del equipo de Mitchell Padrino Betancourt, hijo del ministro de Defensa, pero también es hermano de Alejandro Puglia Acosta, detenido en 2016 por pilotar un drone para grabar una marcha.

En ese momento, Alejandro Puglia Acosta se desempeñaba como director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Asamblea Nacional y formaba parte del equipo del entonces presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, según El Pitazo.

