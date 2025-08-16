“Tienen la habilidad de llegar a las costas de Venezuela”: exoficial del Ejército de EE. UU. explica en qué consiste el despliegue militar contra el Cartel de los Soles

Esta semana, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó a NTN24 el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe como estrategia para enfrentar a los carteles de la droga en América Latina.

Rubio dijo que esta estrategia, considerada de "seguridad nacional", también pretende detener al Cartel de los Soles, la cual señaló como una organización criminal bajo el mando del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con Jesús Daniel Romero, exoficial de Inteligencia Naval de Estados Unidos y autor del libro 'El vuelo final: La Reina del Aire', quien explicó varios detalles sobre esta nueva estrategia antidrogas y de presión a Maduro por parte del gobierno Trump.

"Este despliegue cuenta con cuatro buques, un buque insignia que sería el USS Iwo Jima, el San Antonio y el USS Fort Lauderdale", mencionó sobre el poderío de este despliegue.

Además, el experto explicó que entre 4 mil a 5 mil personas están a bordo de estas embarcaciones que tienen tres componentes: aéreo, una fuerza expedicionaria y un componente marítimo.

"Este no es un despliegue de rutina, este es un despliegue que obedece a la seguridad nacional de los Estados Unidos (...) Como ustedes sabrán, el país tiene una fuerza de actividades para prevenir la amenaza del narcotráfico que sale de las costas y los aires de Venezuela", explicó Romero.

El invitado desconoce si estas fuerzas podrían llegar a costas venezolanas, pero supone que tiene suficiente espacio de maniobra para operar a unas "12 millas" náuticas en territorio internacional como lo decidan los comandantes de esta operación.

