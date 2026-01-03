NTN24
En llamada telefónica: Fiscal del régimen chavista pide a organismos internacionales que condenen la incursión de EE.UU. en Venezuela

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab (AFP)
Saab fue el tercer vocero del chavismo en pronunciarse públicamente sobre el ataque.

El fiscal del régimen, Tarek William Saab, exigió a los organismos internacionales "vinculantes" a la Organización de Naciones Unidas, pronunciarse en contra de la incursión militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Saab fue el cuarto en pronunciarse públicamente contra el ataque, luego que lo hicieran el ministro de Defensa, Padrino López, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Y lo hizo a través de una llamada telefónica en VTV, el canal del Estado, en la que solicitó también una fe de vida de Maduro, quien está detenido en Estados Unidos, según confirmó el propio presidente Donald Trump.

Aseguró que del ataque han resultado "víctimas mortalmente heridas y otras asesinadas", sin especificar nombres, lugar, ni cifras exactas.

"Pido no solo la fe de vida de nuestrro comandante en Jefe y de su esposa, sino que responsabilizo al gobierno de Estados Unidos de cualqueir circunstancia que pueda ocurruirle a nuestro Presidente en esta infame acción hecha por los Estados Unidos en contra de nuestro glorioso pueblo, violando los tratados y convenios".

"Como fiscal y defensor de derechos humanos llamo a que todos los organismos internacionales, vinculantes a la Naciones Unidas se pronuncien contra este vil ataque contra un pueblo alegre, ya estamos comunicando a todos los organismos internacionales esto", al tiempo que pidió protestas para exigir conocer el paradero de Maduro.

