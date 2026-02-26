NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Inglaterra

Murió influencer que gastó miles de dólares para parecerse a Kim Kardashian

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Influencer británico Jordan James Parke - Fotos: X
Influencer británico Jordan James Parke - Fotos: X
Según informan medios ingleses, un hombre de 43 años y una mujer de 52 estarían involucrados en el presunto "homicidio involuntario".

El influencer británico Jordan James Parke, apodado el “Rey de los Labios” y reconocido por haber invertido miles de dólares en procedimientos estéticos para asemejarse a Kim Kardashian, murió recientemente en Londres a sus 34 años.

El creador de contenido fue encontrado inconsciente el pasado 18 de febrero del año en curso en la zona de Canary Wharf, en la capital de Inglaterra.

Aunque en un inicio el caso fue catalogado como “inexplicable”, las autoridades investigan si su muerte estaría vinculada con una intervención cosmética reciente.

Según informan medios ingleses, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos bajo sospecha de homicidio involuntario.

No obstante, estas personas señaladas quedaron en libertad bajo fianza mientras continúan las averiguaciones por parte de las autoridades correspondientes.

En un comunicado, la Policía Metropolitana (de Londres) precisó: “Oficiales están revisando información que sugiere que la víctima pudo haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de su muerte. Esta es una línea de investigación inicial en esta etapa”.

Parke alcanzó fama internacional tras gastar más de 150.000 dólares para someterse a más de 50 procedimientos estéticos.

Entre las intervenciones quirúrgicas a las que estuvo expuesto destacan: tatuajes de cejas, rellenos faciales y rinoplastias.

De hecho, esta “celebridad de Internet” participó en el programa televisivo Botched, centrado en cirugías plásticas.

