Murió influencer que gastó miles de dólares para parecerse a Kim Kardashian

El influencer británico Jordan James Parke, apodado el “Rey de los Labios” y reconocido por haber invertido miles de dólares en procedimientos estéticos para asemejarse a Kim Kardashian, murió recientemente en Londres a sus 34 años.

VEA TAMBIÉN Pasmosa historia: niño de siete años sobrevive durante cinco días entre leones o

El creador de contenido fue encontrado inconsciente el pasado 18 de febrero del año en curso en la zona de Canary Wharf, en la capital de Inglaterra.

Aunque en un inicio el caso fue catalogado como “inexplicable”, las autoridades investigan si su muerte estaría vinculada con una intervención cosmética reciente.

Según informan medios ingleses, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos bajo sospecha de homicidio involuntario.

No obstante, estas personas señaladas quedaron en libertad bajo fianza mientras continúan las averiguaciones por parte de las autoridades correspondientes.

VEA TAMBIÉN Así se ve un oso después de hibernar o

En un comunicado, la Policía Metropolitana (de Londres) precisó: “Oficiales están revisando información que sugiere que la víctima pudo haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de su muerte. Esta es una línea de investigación inicial en esta etapa”.

Parke alcanzó fama internacional tras gastar más de 150.000 dólares para someterse a más de 50 procedimientos estéticos.

Entre las intervenciones quirúrgicas a las que estuvo expuesto destacan: tatuajes de cejas, rellenos faciales y rinoplastias.

De hecho, esta “celebridad de Internet” participó en el programa televisivo Botched, centrado en cirugías plásticas.