En medio de presiones de EE. UU., el régimen de Venezuela aprobó ley minera que abre la puerta a la explotación minera a inversores extranjeros

La Asamblea Nacional de Venezuela, afín al régimen chavista que hoy gobierna Delcy Rodríguez, aprobó una ley de minería que abre la puerta a la explotación minera a inversores extranjeros, esto luego de que aprobara un proyecto similar con la industria petrolera bajo presión de Estados Unidos.

El modelo estatal sobre el manejo de recursos implementado durante décadas del chavismo se ha ido transformando tras la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación especial de Washington a comienzos de enero.

La nueva ley minera fue aprobada en el Parlamento por unanimidad tal como lo ocurrió con la reforma a la ley de hidrocarburos, el 29 de enero, casi un mes después de la caída de Maduro.

Además de sus importantes yacimientos de petróleo, el país latinoamericano también es rico en minerales como oro, diamantes, bauxita o coltán.

No obstante, grupos armados controlan zonas mineras con la supuesta complicidad del régimen, según señalan distintas investigaciones.

Tras ser aprobada la ley, Rodríguez dijo en la red X que la norma es un "instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería" en el país.

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"Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional", escribió el jueves en la plataforma digital.

Por su parte, el jefe del Parlamento y hermano de la encargada del régimen, Jorge Rodríguez, catálogo la ley como "un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro".

De acuerdo con lo estipulado en la norma, las compañías privadas nacionales y extranjeras pueden participar en el negocio minero, permitiendo la creación de empresas mixtas, entre privados y públicas, con el mismo fin.

Además, se ofrecen incentivos tributarios para la inversión, entre ellos pagos, pagos de regalías de hasta 19%.