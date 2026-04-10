NTN24
Viernes, 10 de abril de 2026
Viernes, 10 de abril de 2026
Regimen chavista

En medio de presiones de EE. UU., el régimen de Venezuela aprobó ley minera que abre la puerta a la explotación minera a inversores extranjeros

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Parlamento de Venezuela - EFE
Parlamento de Venezuela - EFE
El proyecto fue aprobado en el Parlamento por unanimidad tal como ocurrió con la reforma a la ley de hidrocarburos.

La Asamblea Nacional de Venezuela, afín al régimen chavista que hoy gobierna Delcy Rodríguez, aprobó una ley de minería que abre la puerta a la explotación minera a inversores extranjeros, esto luego de que aprobara un proyecto similar con la industria petrolera bajo presión de Estados Unidos.

El modelo estatal sobre el manejo de recursos implementado durante décadas del chavismo se ha ido transformando tras la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación especial de Washington a comienzos de enero.

o

La nueva ley minera fue aprobada en el Parlamento por unanimidad tal como lo ocurrió con la reforma a la ley de hidrocarburos, el 29 de enero, casi un mes después de la caída de Maduro.

Además de sus importantes yacimientos de petróleo, el país latinoamericano también es rico en minerales como oro, diamantes, bauxita o coltán.

No obstante, grupos armados controlan zonas mineras con la supuesta complicidad del régimen, según señalan distintas investigaciones.

Tras ser aprobada la ley, Rodríguez dijo en la red X que la norma es un "instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería" en el país.

o

"Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional", escribió el jueves en la plataforma digital.

Por su parte, el jefe del Parlamento y hermano de la encargada del régimen, Jorge Rodríguez, catálogo la ley como "un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro".

De acuerdo con lo estipulado en la norma, las compañías privadas nacionales y extranjeras pueden participar en el negocio minero, permitiendo la creación de empresas mixtas, entre privados y públicas, con el mismo fin.

Además, se ofrecen incentivos tributarios para la inversión, entre ellos pagos, pagos de regalías de hasta 19%.

Temas relacionados:

Regimen chavista

Delcy Rodríguez

Ley

Proyecto de ley

Minería

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Irán está debilitado desde el punto de vista militar": analista internacional Andrés Serbín

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy "no tiene legitimidad y es capaz de movilizar a la policía para reprimir a los venezolanos": abogado penalista Zair Mundaray

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestaciones en Venezuela - EFE
Venezuela

"Venezuela perdió el miedo, el miedo se cambió de acera": José Paulino Patines denuncia represión policial durante protesta laboral en Venezuela

Diosdado Cabello, cómplice de la narcodictadura, solicitado por la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Diosdado Cabello es el único responsable; esta es la democracia en un país bizarro": manifestante tras represión de protesta en Caracas

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

"La mayor amenaza que enfrenta Delcy Rodríguez no proviene de Washington, es Diosdado Cabello": experto sobre informe que analiza el papel de la encargada del régimen en Venezuela

Maduro buscaba comprar misiles. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Trump evalúa retirar parte de las tropas de Estados Unidos en Europa por tensión en la OTAN, según funcionario

Más de Actualidad

Ver más
Vladímir Putin - Foto EFE
Rusia

Rusia evacuó a 198 trabajadores de la planta nuclear iraní de Bushehr impactada por un proyectil

Afganistán | Foto AFP
Talibanes

A pedido de EE. UU. la ONU anuncia renovación de operaciones temporales en Afganistán: "Debemos evaluar cuidadosamente la utilidad de la ayuda"

Luna | Foto Canva
Nasa

Así fue el momento en el que astronautas de Artemis ll vislumbraron la cara oculta de la Luna: "Tuvimos el privilegio de verlo"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de la selección de Argentina - Foto: AFP
Selección Argentina

Con Messi a la cabeza: estos son los convocados de la selección de Argentina para la fecha FIFA del mes de marzo

Vladímir Putin - Foto EFE
Rusia

Rusia evacuó a 198 trabajadores de la planta nuclear iraní de Bushehr impactada por un proyectil

Afganistán | Foto AFP
Talibanes

A pedido de EE. UU. la ONU anuncia renovación de operaciones temporales en Afganistán: "Debemos evaluar cuidadosamente la utilidad de la ayuda"

Luna | Foto Canva
Nasa

Así fue el momento en el que astronautas de Artemis ll vislumbraron la cara oculta de la Luna: "Tuvimos el privilegio de verlo"

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

Congresista de Estados Unidos pide que Diosdado Cabello sea entregado tras la destitución de Padrino López en Venezuela

Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La FIFA hizo cambios en los horarios de varios partidos del Mundial 2026: tres selecciones sudamericanas resultaron afectadas

Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Así es la campaña que Delcy Rodríguez está haciendo en Venezuela con colores similares a los de María Corina Machado, pese a que no se ha fijado fecha para elecciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre