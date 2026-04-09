Delcy "no tiene legitimidad y es capaz de movilizar a la policía para reprimir a los venezolanos": abogado penalista Zair Mundaray

Zair Mundaray, abogado penalista y criminalista, y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela abordó en NTN24 la represión que ejerció el régimen venezolano este jueves contra trabajadores públicos, gremios y estudiantes que se disponían a marchar hasta el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales.

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"No se les permitió marchar, el chavismo durante muchos años ha tenido el fetiche de que el centro de Caracas le pertenece", comentó Mundaray.

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Posteriormente, el entrevistador sostuvo: "Uno de los problemas de la ciudadanía venezolana es la existencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que no es más que un cuerpo armado pretoriano que custodia el poder y no a los ciudadanos".

En cuanto a los responsables de la represión en Venezuela, Mundaray dijo: "No tiene legitimidad (Delcy Rodríguez) y es capaz de movilizar a la policía para reprimir a los venezolanos".

Este 9 de abril en Venezuela, trabajadores públicos, gremios y estudiantes se disponían a marchar hasta Miraflores para exigir salarios dignos.

Sin embargo, como ya es costumbre, los manifestantes experimentaron una jornada de tensión luego de ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del régimen.