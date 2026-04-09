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Jueves, 09 de abril de 2026
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Represión en Venezuela

Delcy "no tiene legitimidad y es capaz de movilizar a la policía para reprimir a los venezolanos": abogado penalista Zair Mundaray

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Este 9 de abril en Venezuela, trabajadores públicos, gremios y estudiantes se disponían a marchar hasta el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales.

Zair Mundaray, abogado penalista y criminalista, y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela abordó en NTN24 la represión que ejerció el régimen venezolano este jueves contra trabajadores públicos, gremios y estudiantes que se disponían a marchar hasta el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales.

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"No se les permitió marchar, el chavismo durante muchos años ha tenido el fetiche de que el centro de Caracas le pertenece", comentó Mundaray.

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Posteriormente, el entrevistador sostuvo: "Uno de los problemas de la ciudadanía venezolana es la existencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que no es más que un cuerpo armado pretoriano que custodia el poder y no a los ciudadanos".

En cuanto a los responsables de la represión en Venezuela, Mundaray dijo: "No tiene legitimidad (Delcy Rodríguez) y es capaz de movilizar a la policía para reprimir a los venezolanos".

Este 9 de abril en Venezuela, trabajadores públicos, gremios y estudiantes se disponían a marchar hasta Miraflores para exigir salarios dignos.

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Sin embargo, como ya es costumbre, los manifestantes experimentaron una jornada de tensión luego de ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del régimen.

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