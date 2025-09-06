En México nació ejemplar de pequeña tortuga en peligro de extinción

Se trata de la tortuga casquito de Puerto Vallarta, la cual alcanza un tamaño cercano a los 10 centímetros. Esta tortuga vive en los humedales del río Ameca, el cual divide los estados de Nayarit y Jalisco en el oeste de México.

Debido al turismo en la zona de Puerto Vallarta y Nueva Vallarta se ha ido perdiendo el habitad de este espécimen, afectando su supervivencia.

“Existe muy poca información acerca de este ejemplar por ser de reciente descubrimiento, pues no hay estudios científicos que nos puedan hablar de cómo mantener tanto en vida silvestre como bajo cuidado profesional a estos ejemplares”, afirmó Ricardo Dávila biólogo y jefe del herpetario en el zoológico de Guadalajara.

El nacimiento de este tipo de reptil se logró gracias a que diversas organizaciones buscaron apoyo de la institución para ayudar a la especie, de la que se creía había apenas unos 300 ejemplares, explico el director del zoológico Luis Soto.