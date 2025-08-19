NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

"Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia": Uribe tras medida que revoca prisión domiciliaria que le había sido impuesta

agosto 19, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Álvaro Uribe Vélez - Foto EFE
Álvaro Uribe Vélez - Foto EFE
Desde el 1 de agosto, el político de 73 años ha estado detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe posteó este martes en su cuenta oficial de la red social X un mensaje de agradecimiento luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su libertad inmediata tras fallar una tutela a su favor.

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad", escribió el líder del principal partido de oposición, el Centro Democrático.

o

El político aseguró que dedicará "cada minuto" de su libertad a "la libertad de Colombia".

En ese sentido, el exmandatario fue puesto en libertad mientras resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

Uribe, cabe recordar, recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.

Desde el 1 de agosto, el político de 73 años ha estado detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.

Pero Uribe apeló la decisión de la justicia que lo convirtió en el primer exgobernante del país condenado penalmente y privado de libertad.

Según el expresidente, el juicio estuvo "politizado y bajo presiones de la izquierda", actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El Tribunal Superior de Bogotá resolvió que los "criterios" de la jueza de primera instancia para "justificar la necesidad" de la prisión domiciliaria "fueron vagos, indeterminados e imprecisos".

Con la decisión, la justicia dio luz verde para que Uribe apele en libertad al considerar que no existe un riesgo de fuga ni de un posible daño para la sociedad, pero no lo absuelve de los delitos.

El tribunal tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Cuando se conoció la condena el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, denunció una "instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales".

Entonces Uribe, un viejo aliado de Washington, convocó a miles a las calles para defender su inocencia.

o

Petro, por su parte, cuestionó la intromisión de Estados Unidos en el caso de Uribe y ha denunciado una "enorme" presión a la justicia.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Juicio contra Álvaro Uribe

Justicia colombiana

Tribunal

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Judicial

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"El juicio ha sido político desde el primer día": analistas sobre condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

Lucena y Maduro - AFP
Tibisay Lucena

Expresidente de Smartmatic regaló una casa a la difunta presidenta del CNE venezolano, según Fiscalía de Miami

Así aparece la organización en la página del Departamento de Tesoro de EE.UU.
El Tren de Aragua

EE.UU. ratifica millonaria recompensa por fundador del Tren de Aragua que estaría en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

árbol argentina - Foto: AFP
Árboles

Polémica en Argentina por el traslado de un árbol de casi 300 años

Gustavo Petro y Mario Diaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EEUU aprobó proyecto de Diaz-Balart que contempla recortes a la ayuda para Colombia

Economía venezolana
Dólar

Sin control de la inflación: Dólar BCV supera el precio del dólar paralelo cuando comenzaron las redadas contra "especuladores"

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"El juicio ha sido político desde el primer día": analistas sobre condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

Bandera de Venezuela / Caricatura en IA de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE / Youtube - Canal: Michel La Leyenda
Maduro

Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

José Mourinho, entrenador del Fenerbache de Turquía - Foto: EFE
José Mourinho

"Necesita ascensor, se cansa subiendo las escaleras": Mourinho hizo advertencia sobre futbolista que está a punto de jugar en Latinoamérica procedente de Europa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano