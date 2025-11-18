“Permite atacar objetivos e infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”: experto sobre reciente designación del Departamento de Estado

En el programa La Tarde de NTN24, el periodista de investigación venezolano en el exilio, Casto Ocando, hizo un análisis sobre las recientes declaraciones de Donald Trump que apuntan a un diálogo con Maduro.

“Esta propuesta de diálogo no se trata de comenzar a discutir ahora nuevas cosas o nuevas opciones (…) esta declaración se produjo después de este anuncio que básicamente fue como un ultimátum por parte del secretario de Estado”, advierte Ocando.

Además, el régimen ya le estaría quedando poco, debido a “la designación que viene a partir del martes”. “Permite a Estados Unidos o le da un piso legal a la posibilidad de atacar objetivos, infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”.

Asimismo, mencionó que Trump y su equipo “reducen prácticamente a cero las opciones de que Maduro pueda obtener un tipo de beneficio en una negociación, más allá de simplemente enfrentar el tipo de acciones que vaya a implementar Donald Trump en Venezuela.

Finalmente, ya se han venido manejando propuestas después de caiga Maduro. Ocando asegura que “el grupo de asesores de María Corina (estiman) que se debe simplemente descabezar, o incluso hasta eliminar la fuerza armada como tal, hay varias propuestas que se están manejando”, reitera