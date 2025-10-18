"En solo una semana el régimen de Maduro ha secuestrado a por lo menos 30 personas": coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, en entrevista con La Tarde de NTN24 denunció que en la última semana el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a por lo menos 30 personas.

“Mientras Venezuela está en víspera de un evento histórico (canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles), el país está bajo asedio. Estamos ante una nueva y brutal ola de persecución que debe alarmarnos a todos. En solo una semana el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a por lo menos a 30 personas. Estamos hablando de líderes, ciudadanos y familias que piensan diferente”, afirmó.

VEA TAMBIÉN "Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos": el clamor de familiares de presos políticos en medio de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles o

Moreno definió la actuación del régimen como “terrorismo de estado en su máxima expresión” y lamentó que sobre 27 de los secuestrados se desconoce su paradero.

“No sabemos dónde las tienen. Sus familias están en un limbo. No hay una orden judicial clara, ni abogados, ni cargos. Es una táctica criminal para que nadie duerma”, mencionó.

Consideró que la nueva ola represiva es una reacción en contra de “ciudadanos de a pie” por parte del régimen que “está acorralado y por el miedo arremete”.

“El lunes 13 de octubre la represión fue tan salvaje que el régimen secuestró a 14 personas en solo 24 horas. La dictadura tiene un arma y esa arma es el terror ejecutado sin descanso en todo el país”, precisó.