Trump dice que Venezuela ha iniciado un proceso "a lo grande" de excarcelación de presos políticos: "Espero que recuerden la suerte que tuvieron de que EE. UU. interviniera”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela ha comenzado un proceso a lo "grande" de excarcelaciones de presos políticos que mantiene en vilo a sus familiares.

Desde su cuenta en la red Truth Social, el líder republicano escribió: "Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias!".

"Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no les será bueno. ¡Gracias por su atención a este asunto!", añadió.

Esto se da luego de que se informara de tres nuevas excarcelaciones por parte del régimen venezolano, según reveló Foro Penal.

Horas más tempranas, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de otros tres presos políticos con los que hasta las 4:00 p.m. (hora local) han sido confirmados 15 casos de personas que recuperaron su libertad en Venezuela.

Los excarcelados fueron Luis Fernando Junior, Diógenes Omar Ángulo y la enfermera Yanny Esther González.

Sin embargo, continúa la expectativa por parte de los familiares de los presos políticos, quienes exigen su pronta excarcelación.

Además, familiares en el exilio de presos políticos alzan su voz para denunciar lo que califican como una nueva mentira del régimen venezolano, tras el anuncio oficial de "excarcelaciones significativas", aseguran que la realidad es muy distinta.

De las 20 excarcelaciones anunciadas por el régimen venezolano solo 15 han sido confirmadas hasta el momento por la organización Foro Penal, mientras tanto, en las afueras del Helicoide, considerado el mayor centro de torturas del continente americano, familias siguen a la espera de reencontrarse con sus seres queridos.