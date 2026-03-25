En Venezuela, capturan a sospechoso vinculado a trata de personas en el Estado Táchira

En el estado venezolano de Táchira, frontera con Colombia, se capturó a un presunto cómplice de organizaciones dedicadas a la trata de personas, de acuerdo con lo informado por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales, afín al régimen de Venezuela, (CICPC), Douglas Rico.

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Según Rico, el capturado de 25 años era “un facilitador logístico” de grupos criminales y manejaba el traslado de las parejas de los cabecillas, así como del “aseguramiento de corredores viales para el tráfico de personas y coacciones de las comunidades que presencian estas actividades ilícitas entre otros hechos”.

De esa forma, su detención significa un “duro golpe a las organizaciones delictivas que operan en la región”, anunció Rico en su red social de Instagram.

Cabe resaltar que este mes, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Venezuela, se reunieron con representantes de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de “consolidar la cooperación interinstitucional” y plantear la realización de programas de formación sobre la trata de mujeres y niñas.

Estos programas estarían dirigidos por “juezas, jueces y demás funcionarios adscritos a los Circuitos Judiciales con competencia en delitos de violencia contra la mujer” en Venezuela, según el TSJ de la dictadura.

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Cabe destacar que la cooperación del régimen de Venezuela se produce después de la operación militar de Estados Unidos, en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Rodríguez, el pasado 3 de enero.

En ese sentido, diferentes organismos, entre ellos el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió el pasado viernes que el “sistema represivo” en el país no se ha desmantelado, lo que pone en duda la efectividad de cualquier reforma legal.