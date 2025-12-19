"En Venezuela tenemos un régimen ilegítimo que coopera con criminales": Marco Rubio sobre el régimen de Maduro

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro coopera abiertamente con grupos criminales e hizo referencia directa a las FARC y el ELN.

"En el tema de Venezuela tenemos un régimen ilegítimo que simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales, por ejemplo, el ELN y las FARC, que operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, incluidos Trinidad, República Dominicana, etc.", señaló.

En ese sentido, reiteró que Venezuela “es un país que no simplemente es un régimen ilegítimo, sino que coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbolla, Irán y estos grupos narcos”.

Rubio también señaló que si bien ejercen presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump está haciendo esfuerzos para contener el narcotráfico en otras zonas, como en el mar Pacífico.

“Lo que no se habla lo suficiente es lo que estamos haciendo también en el mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando, ahí tenemos la cooperación de gobiernos amigos. No se está hablando de lo que estamos haciendo juntos con los mexicanos, no se está hablando de lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandilla dentro de Haití”, indicó.

“Lo que no se está hablando es toda la cooperación que existe con todos estos gobiernos para llevar a cabo esta guerra en contra de estos elementos terroristas criminales que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región”, añadió.

Además, el funcionario expresó optimismo sobre futuras alianzas en la región: "La buena noticia es que este nuevo año nos va a traer más gobiernos en el hemisferio que están dispuestos a cooperar en países como Bolivia, en Chile". Y mencionó las "grandes amistades" existentes con Paraguay y Argentina, así como la cooperación en Ecuador y otros países.

Cuando fue consultado sobre posibles acciones militares y la necesidad de aprobación congresional, el secretario evitó especulaciones: "No voy a especular sobre cosas que no han pasado y quizás nunca pasen". Sin embargo, reafirmó que el objetivo estadounidense es claro: "Nuestra meta es cambiar esa dinámica" impuesta por el régimen venezolano.

Rubio defendió las operaciones navales en el Caribe contra el narcotráfico, señalando su efectividad: "simplemente la gente no quiere subirse a narcoembarcaciones", dijo.