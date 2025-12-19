Sentencian a penas máximas a militares sublevados contra Maduro en 2017: Caguaripano y sus compañeros en la lista

La madrugada del domingo 7 de agosto del 2017, los venezolanos amanecieron con una noticia sorpresa: un grupo de hombres que decían pertenecer a la Brigada 41 blindada del estado Carabobo, se sublevó y atacó el Fuerte Paramacay.

De inmediato colgaron en la web un mensaje en voz del capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano, quien denominaba la operación como Operación David Carabobo.

VEA TAMBIÉN Detenidos por el caso del Fuerte Paramacay serán trasladados para su primera audiencia o

El objetivo era extraer armamento y usarlo contra el régimen, pero militares leales dispersaron a los disidentes provocando la huida de diez de ellos (incluido Caguaripano) y dejando como saldo dos muertos, un herido y siete detenidos todos parte del bando disidente según el gobierno.

El régimen de Maduro calificó estos actos como un hecho de terrorismo y se persiguió a cada uno, hasta encarlelar a más de 30.

Juan Carlos Caguaripano / Cortesía

CAGUARIPANO: TORTURADO AL MÁXIMO

Fue precisamente huyendo cuando en una alcabala de la Policía de Sucre fue descubierto y entregado a las autoridades, en un momento en que el alcalde del municipio era el opositor Carlos Ocariz.

Para febrero de 2018 su abogado, Luis Argenis Vielma, denunció que Caguaripano estaba siendo recluido en "La Tumba" del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

A su vez denunció que Caguaripano había sido víctima de fuertes torturas que causaron el desprendimiento de ambos testículos por la aplicación descargas eléctricas, situación que para el momento no había podido sanar.

En 2024 resurgió el video de las torturas contra el capitán de la Guardia Nacional: estaba maniatado, en el piso y vendado.

SENTENCIA:

La madrugada de este viernes 19 de diciembre, unos 23 señalados fueron condenados con las penas más altas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano.

Los familiares de las víctimas denunciaron que la sentencia se dio en medio de un proceso que desatendió todo el debido proceso.

Justicia, Encuentro y Perdón publicó la lista de los sentenciados en el tribunal 3ero en funciones de Juicio del Estado Carabobo:

Rebelión Paramacay

VEA TAMBIÉN Fiscalía imputó al diputado Requesens por el asalto al fuerte Paramacay o

Se dictaminó 30 años de prisión a 23 personas de la causa, de las cuales 17 de ellas se encontraban privadas de su libertad hace ya más de 8 años y son las siguientes:

1- Alberto Polo

2- Darwis Solis

3- Larry Briceño

4- Dirimo Pernia

5- Robert Salas

6- Cristian Estrada

7- Gabriel Barrios

8- Luis Mariño

9- Guilianny

10- Jefferson García

11- Juan Ubencio

12- Jorge Alayeto

13- Oswaldo Gutierrez

14- Dixon Giménez

15- Juan Carlos Caguaripano

16- José Gregorio Sevilla

17- Victor Cisneros

Adicionalmente el tribunal revocó las medidas cautelares de las que eran beneficiarios los mencionados a continuación y también los condenó a 30 años.

18- ⁠Juan Castillo

19- ⁠Coronel Jordan Arias

20- ⁠Teniente Yoxan González

21- ⁠Comisario Camaño Valero

22-⁠Omar escalante

23- ⁠Rengifo Galaviz

SE DESCONOCE SU PARADERO

El dato de que 17 de los acusados ya tenían más de 8 años privados de libertad antes de recibir sentencia es un punto crítico que se debe recordar, pues en términos jurídicos, esto excede los límites razonables de la prisión preventiva y añade situación irregular a lo que debe ser el cumplimiento del debido proceso. Esto indica que en la práctica, empezaron a cumplir la condena antes de ser juzgados, escribió JEP.