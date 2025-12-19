NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
María Corina Machado

Expertos confirman la invasión silenciosa de Venezuela de aliados y terroristas con la complicidad de Maduro

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Para la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, su país ya está invadido hace años por agentes cubanos, rusos, iraníes y grupos terroristas.

La premio Nobel de Paz, María Corina Machado, al ser preguntada en Oslo la semana pasada sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, afirmó vehementemente que su país ya está invadido hace años por agentes cubanos, rusos, iraníes y grupos terroristas.

Esto, según la líder de la democracia venezolana, con la complicidad del régimen que encabeza Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Machado reactivaron la alarma internacional sobre una invasión silenciosa y letal para Venezuela.

En ese orden de ideas, NTN24 revisó cifras e información actualizada sobre la presencia de cubanos, rusos e iraníes en Venezuela, que, según expertos, asumen roles clave dentro del aparato político, militar y represivo de la dictadura.

Cuba mantiene la presencia más numerosa, con estimaciones que varían entre 25,000 y 40,000 personas.

Se les vincula directamente con la estructura de inteligencia y seguridad que sostiene a la dictadura por más de 25 años.

Delegaciones de su aparato comunicacional y mediático estatal han viajado recientemente a Venezuela para fortalecer la narrativa oficial.

Rusia, por su parte, actúa como el principal aliado militar y comercial de Venezuela en la región. Según voceros de la oposición venezolana, se ha reportado la presencia de técnicos encargados de operaciones cibernéticas en bases estratégicas como la Isla de la Orchila.

La relación con Irán, a su vez, se ha profundizado mediante acuerdos de cooperación de larga data (aproximadamente 20 años).

Irán ha reforzado la capacidad militar venezolana mediante la provisión y mantenimiento de drones y otras tecnologías de defensa.

A diciembre de 2025, Venezuela es ampliamente calificada como una dictadura o régimen autoritario por la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y analistas políticos.

Tras las controvertidas elecciones de 2024, el país ha consolidado este sistema bajo el mando de Maduro.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

