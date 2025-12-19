Expertos confirman la invasión silenciosa de Venezuela de aliados y terroristas con la complicidad de Maduro

La premio Nobel de Paz, María Corina Machado, al ser preguntada en Oslo la semana pasada sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, afirmó vehementemente que su país ya está invadido hace años por agentes cubanos, rusos, iraníes y grupos terroristas.

Esto, según la líder de la democracia venezolana, con la complicidad del régimen que encabeza Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Machado reactivaron la alarma internacional sobre una invasión silenciosa y letal para Venezuela.

En ese orden de ideas, NTN24 revisó cifras e información actualizada sobre la presencia de cubanos, rusos e iraníes en Venezuela, que, según expertos, asumen roles clave dentro del aparato político, militar y represivo de la dictadura.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela o

Cuba mantiene la presencia más numerosa, con estimaciones que varían entre 25,000 y 40,000 personas.

Se les vincula directamente con la estructura de inteligencia y seguridad que sostiene a la dictadura por más de 25 años.

Delegaciones de su aparato comunicacional y mediático estatal han viajado recientemente a Venezuela para fortalecer la narrativa oficial.

VEA TAMBIÉN Advierten sobre el apoyo militar que Maduro ha recibido de Putin: cerca de 500 rusos en territorio venezolano y equipos especializados de inteligencia o

Rusia, por su parte, actúa como el principal aliado militar y comercial de Venezuela en la región. Según voceros de la oposición venezolana, se ha reportado la presencia de técnicos encargados de operaciones cibernéticas en bases estratégicas como la Isla de la Orchila.

La relación con Irán, a su vez, se ha profundizado mediante acuerdos de cooperación de larga data (aproximadamente 20 años).

Irán ha reforzado la capacidad militar venezolana mediante la provisión y mantenimiento de drones y otras tecnologías de defensa.

A diciembre de 2025, Venezuela es ampliamente calificada como una dictadura o régimen autoritario por la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y analistas políticos.

Tras las controvertidas elecciones de 2024, el país ha consolidado este sistema bajo el mando de Maduro.