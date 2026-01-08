NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio habló sobre el papel de la OEA para "una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela"

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Según reportes, la comunicación se llevó a cabo para reforzar el papel de la del organismo regional en el apoyo a la estabilidad en todo el hemisferio, incluida Venezuela.

De acuerdo con información respaldada por el portavoz principal adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tommy Pigott, el jefe de la deplomacia estadounidense, Marco Rubio, habló este jueves con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

La comunicación, según el vocero, se llevó a cabo para reforzar el papel de la del organismo regional en el apoyo a la estabilidad en todo el hemisferio, incluida Venezuela.

El secretario Rubio, en ese sentido, agradeció al secretario general Ramdin por brindar un foro para el intercambio abierto y el diálogo constructivo.

Asimismo, Rubio remarcó la importancia de mantener a la institución enfocada en la mejor manera de abordar los desafíos que enfrenta el pueblo de Venezuela.

“El secretario Rubio reiteró la importancia de la OEA como foro para la participación de los Estados Miembros en apoyo a una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela”, expresó Tommy Pigott.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el pasado miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras el arresto del jefe del régimen, Nicolás Maduro.

Tras una audiencia ante senadores a puerta cerrada en el Capitolio, Rubio insistió que su administración "no está improvisando" y aseguró que ya tienen un plan para el país sudamericano.

"Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

La llamada entre Rubio y Ramdin, cabe decir, se da mientras en Venezuela se dan de forma gradual la excarcelación de un número importante de presos políticos.

Es de recordar que la existencia de prisioneros políticos en Venezuela responde principalmente a una estrategia de control y neutralización de la disidencia por parte del narcoterrorismo.

