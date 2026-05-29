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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Violencia en Colombia

Enfrentamiento entre facciones criminales de alias Calarcá y Mordisco dejan decenas de muertos en Colombia a pocos días de elecciones

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, confirmó en el programa La Noche este grave hecho de violencia.

A muy pocos días de las elecciones presidenciales, un nuevo episodio de violencia extrema sacudió el departamento del Guaviare, en donde un enfrentamiento entre facciones disidentes de las Farc dejó un saldo de aproximadamente 50 personas muertas.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en zona rural de San José del Guaviare, específicamente en el corregimiento de Charras Boquerón, ubicado a 140 kilómetros de la cabecera municipal.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, confirmó en el programa La Noche que "efectivamente el reporte hasta anoche de 48 integrantes de estos dos grupos" fue el resultado del enfrentamiento armado entre la facción liderada por alias Calarcá y la de alias Iván Mordisco.

Las autoridades locales reportaron que entre las víctimas habría menores de edad, presuntamente reclutados a la fuerza por estos grupos armados. "No tenemos la seguridad de que existan menores, pero seguramente al regreso, a la traída de estos cuerpos a San José del Guaviare, se puedan identificar por las autoridades correspondientes", indicó el alcalde Rodríguez.

Esta masacre representa la cuarta registrada en el departamento del Guaviare en el último año. El 16 de enero pasado, en el municipio El Retorno, otro enfrentamiento similar resultó en el asesinato de 26 personas, cuatro de ellas menores de edad.

Según información de las autoridades, la mayoría de los fallecidos en el reciente enfrentamiento pertenecían a la estructura de Iván Mordisco.

El conflicto territorial entre estas facciones se desarrolla en una región caracterizada por los cultivos de hoja de coca y el control de rutas del narcotráfico. Alias Calarcá mantiene un proceso de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, con órdenes de captura levantadas, mientras que Iván Mordisco sostuvo diálogos durante seis meses antes de abandonar el proceso.

El alcalde Rodríguez destacó las dificultades de las autoridades para controlar el territorio: "A pesar de tener la presencia de la Fuerza Pública, este territorio por lo extenso, en kilómetros cuadrados, no se cubre la totalidad de estas áreas".

Una misión humanitaria coordinada con la Defensoría Regional, la OEA, la Gobernación y la Alcaldía se desplazó al lugar de los hechos para la recuperación de los cuerpos. Las autoridades esperaban trasladar los restos mortales a San José del Guaviare para su identificación oficial.

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