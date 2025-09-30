NTN24
Feminicidio

Entre la vida y la muerte una médico venezolana que fue estrangulada por su expareja en Chile

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo de COVID del Hospital El Tunal en Bogotá / FOTO: EFE
La víctima fue hallada por sus amigos y compañeros de trabajo, quienes se percataron que no acudió al servicio ni atendía su teléfono celular.

Una migrante venezolana en Chile, permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Cisternas, tras ser víctima de un feminicidio en grado de frustración.

o

La mujer identificada como Odalys Calderón, es médico pediatra y presta servicios profesionales en el centro de salud donde actualmente es atendida.

La víctima fue hallada por sus amigos y compañeros de trabajo, quienes se percataron que no acudió al servicio ni atendía su teléfono celular, decidieron acudir hasta su departamento y la encontraron gravemente lesionada.

Según testigos, se encontraba inconsciente debido a brutales signos de abusos, violencia y estrangulamiento.

El caso fue reportado en la PDI y el Ministerio Público, quienes abrieron una investigación.

o

Entre enero y julio de 2025 la ONG Utopix registró al menos 60 homicidios de venezolanas en el exterior.

